Kunst op Zondag januari-tips

NIEUWS - In de eerste twee maanden van dit nieuwe jaar zijn er aan aantal museale tentoonstellingen die de laatste trends in de hedendaagse kunst laten zien. Voor Kunst op Zondag bezocht ik Ai Weiwei in de Kunsthal, Yayoi Kusama in het Stedelijk Museum Schiedam en Nan Goldin in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Tot slot is er de Art Fair in Naarden van 25 t/m 28 januari 2024.

In Search of Humanity met Ai Weiwei

De Kunsthal Rotterdam presenteert de grote tentoonstelling “In Search of Humanity” van de Chinese kunstenaar, mensenactivist en criticus Ai Weiwei (1957). Dit is de meest volledige overzichtstentoonstelling van Ai Weiwei tot nu toe. Je ontdekt een indrukwekkend overzicht van werken, gemaakt in de ruim veertig jarige carrière van de kunstenaar. Ik zag schilderijen, culturele readymades, LEGO-werken, sculpturen, installaties, fotografie en videokunst. Het team van de Kunsthal wist de hand te leggen op belangrijke werken uit verschillende fasen in het oeuvre van deze kunstenaar.

Fietsen, krukjes en duizenden zonnebloempitten

Om de ruim 120 werken te verkennen, heb je zeker twee uur nodig. De zaalteksten zijn compact en helder en geven goede achtergrondinformatie over elke creatieve fase. Ik ontdekte bekende en minder bekende werken zoals het veel getoonde Forever Bicycles (2003): een sculptuur van stuurloze fietsen. Hiermee benadrukt Ai Weiwei dat we niet zelf bepalen waar we naartoe fietsten. Hij verwijst hiermee ook naar het dominante Chinese regime. In de volgende ruimte is de vloer bezaaid met ruim duizend kilo handgeverfde porseleinen zonnebloempitten. Met Sunflower Seeds (2010) daagt Ai Weiwei het ‘Made in China’ mantra uit waar China om bekend staat.

Er zijn ook foto’s zoals de serie waarop hij zijn middelvinger opsteekt naar internationale monumenten, als symbolen van machtsstructuren. Het meest verrast werd ik door zijn LEGO-structuren. Met deze speelgoedblokjes reproduceert Ai Weiwei verontrustende beelden, zoals een verdronken vluchteling in After the Death of Marat (2018), en zijn arrestatie in China in het werk llumination (2019).

Ai Weiwei In Search of Humanity is nog tot en met 25 februari 2024 te ontdekken in de Kunsthal in Rotterdam. Reserveer vooraf een tijdsslot om teleurstellingen te voorkomen. Deze tentoonstelling is gratis te bezoeken met de Museumkaart.

Nederlandse jaren van Yayoi Kusama

Ai Weiwei behoort tot de meest toonaangevende mannelijke kunstenaars van deze tijd. Een vrouwelijke evenknie is de Japanse Yayoi Kusama. Deze grand-dame van de hedendaagse kunst is nu 94 jaar en werkt nog dagelijks in haar atelier. Na haar New Yorkse beginperiode woonde en werkte ze tussen 1965 en 1970 met enige regelmaat in ons land. De oprichters van de NUL-beweging legden hiervoor het eerste contact. Galerie OREZ ondersteunde dit en organiseerde verschillende exposities met Kusama’s pionierswerk. In het Stedelijk Museum in Schiedam is tot en met 25 februari uniek werk te zien van Kusama uit haar Nederlandse periode.

Kusama cult-heldin en pionier

Velen kennen Kusama van haar stippen-kunst. Haar bijnaam is de Polka Queen omdat ze al decennia lang op allerlei materialen, structuren en mensen stippen schilders c.q. plakt. Maar ze heeft veel meer te vertellen, zoals haar zachte sculpturen (soft sculptures) en haar obsessies met bloemen en eten. Tijdens de Biënnale van Venetië (1966) liet ze zich aan de wereld zien met haar illegale installatie van 1500 spiegelbollen. Met het zelfde type spiegelbol maakt ze later de Narcissus Garden, die je ook in Schiedam kunt ervaren. In Schiedam en later in Delft gaf ze Kusama haar eerste ‘Naked Body Festivals’ (1967). Ontdek Kusama de cult-heldin nu in Schiedam.

Kusama, haar Nederlandse jaren 1965 – 1970 is nog tot en met 25 februari te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Dit is museum en deze tentoonstelling zijn gratis te bezoeken met de Museumkaart.

Nan Goldin in Stedelijk Amsterdam

In de tentoonstelling “This Will Not End Well” maak je kennis met werk van de Amerikaanse kunstenaar Nan Goldin (Washington D.C. 1973) als filmmaker. Om dit retrospectief te zien, werden we naar de grote kelderzaal van het Stedelijk geleid. Hierin zie je zes paviljoens die zijn ontworpen door Hala Wardé (Beiroet, 1965), de architect waar Goldin vaak mee werkt. Goldin kreeg op haar 15-de jaar een introductie in de fotografie van een leraar op school. Daarna volgde ze de School of the Museum of Fine Arts in Boston. In 1973 had ze al haar eerste solotentoonstelling te pakken. Sindsdien is haar werk wereldwijd in musea en op kunstfestivals te zien.

“I have always wanted to be a filmmaker.

My slideshows are films made up of stills.”

Nan Goldin

Zes paviljoens met een eigen filmvoorstelling

In Amsterdam kun je zes foto/filmseries uit het oeuvre van Goldin zien zoals:

The Ballad of Sexual Dependency (1981–2022), haar magnum opus; The Other Side (1992–2021), een historisch portret en een hommage aan haar trans-vrienden die ze tussen 1972 en 2010 fotografeerde; Sisters, Saints and Sibyls (2004–2022) een getuigenis van familietraumas na een zelfdoding; Fire Leap (2010–2022), een inkijkje in de wereld van kinderen; Sirens (2019–2020), over de extase van drugsgebruik en; Memory Lost (2019–2021), over de claustrofobische reis die het afkicken van drugs met zich meebrengt.

This will not end well van Nan Goldin is nog tot en met 28 januari 2024 te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dit museum en de tentoonstelling zijn gratis te bezoeken met de Museumkaart.

Tip… op de website van het museum staat dat je ruim 2,5 uur nodig hebt om de zes thema’s goed te zien.

Art Fair Naarden Beestachtig Mooi

De kunstbeurs in Naarden staat dit keer in het teken van het dierenrijk. Het thema is ‘beestachtig mooi’. Maar liefst 65 deelnemers laten een onuitputtelijke bron van inspiratie zien met dit thema. In de 26ste editie van deze jaarlijkse kunstbeurs ontdek je zowel oude- als moderne kunst. Paarden in aquarel, uilen gemaakt in marmer, een hondenkop uit klei, een geschilderd portret van een koe, allerlei vogels van verschillend pluimage en nog veel meer. Via deze link kun je de kunstbeurs alvast online verkennen.

De Art Fair Naarden is van 25 tot en met 28 januari 2024 te bezoeken in de Grote Kerk in deze vestingstad. Hier vind je alle informatie over toegangstijden en -prijzen.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst.

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van de genoemde musea, organisaties, bruikleengevers en kunstenaars.