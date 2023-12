Kunst op Zondag in de kerstvakantie

NIEUWS - In de kerstvakantie is er vaak extra tijd om er even tussenuit te gaan. Een museumbezoek biedt een moment van inspiratie, van nieuwe ideeën opdoen of gewoon een moment van ontspanning. Graag zet ik een aantal tentoonstellingen op een rijtje om de gang naar het museum nog iets gemakkelijker te maken. Hiermee sluit ik mijn bijdrage aan Kunst op Zondag voor 2023 af. Mooie feestdagen en graag tot ziens in 2024.

Lara de Moor in Museum MORE Gorssel

De tentoonstelling van Lara de Moor (1969) in Gorssel is verstillend en adembenemend mooi. In de tuinzaal van het museum hangen dertig werken van haar onder de titel ‘The other place’. Dit is de eerste museale tentoonstelling van deze Nederlandse kunstenaar. In haar werk creëert zij een mysterieuze wereld waarin verlaten plekken een eigen ziel en atmosfeer krijgen. Een afgehaald bed met en stapel dekens in een lege kamer brengt je in een oogopslag in een andere wereld. Soms verwijst ze in haar werk naar een historisch kunstwerk zoals in ‘Prop Table (after El Greco – 2018) en dan weer creëert ze zelf een nieuwe ruimte waarin ze een web van draden spint. En wat doet die zak met water daar aan de deurknop? Ontdek het zelf in de tentoonstelling The Other Place in Museum MORE.

The Other Place van Lara de Moor is nog tot en met 10 maart 2024 te zien in Museum MORE in Gorssel.

Ook te zien in Museum MORE: Tal R & Mamma Andersson, rondom Hill

De Deens-Israëlische kunstenaar Tal R (1967) en de Zweedse kunstenaar Mamma Andersson (1962) hebben zich voor deze expositie laten inspireren door het werk en leven van de Zweedse kunstenaar C.F. Hill (1849-1911). Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte Hill in de voormalige studeerkamer van zijn vader. Hij schilderde en tekende zinderende landschappen en mysterieuze werelden.

Van wie is het (platte)land in Enschede

‘Van wie is het (platte) land? Is een grote publieks- en tentoonstellingsmanifestatie in het Rijkmuseum Twenthe. De manifestatie bestaat uit drie verschillende tentoonstellingen en een activiteitenprogramma. In 2035 wonen er in Nederland naar verwachting 19 miljoen mensen. We moeten de komende tien jaar meer dan een miljoen huizen bouwen en in 2030 onze CO2-uitstoot met 55% hebben gereduceerd. Wat betekent dit voor het landelijk gebied? Hoe ziet de toekomst van ons platteland eruit en welke belangen laten we het zwaarst wegen? Het museumteam heeft vier hedendaagse kunstenaars uitgenodigd om artistiek onderzoek te doen rondom onderwerpen die spelen in het landelijk gebied van Twente

Van wie is het (platte) land ? is tot en met 28 januari 2024 te zien in Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Lees hier alle details over de tentoonstelling en het activiteitenprogramma.

Brueghel de familiereünie in ’s Hertogenbosch

In het Noordbrabants museum wordt al weken een grote reünie gehouden: Brueghel, de familiereünie. Je ziet werk van en leest verhalen over vijf generaties uit de Brueghel-familie. Vanuit alle hoeken van de wereld komen ruim 80 schilderijen en etsen in ’s Hertogenbosch samen. In lijn met de lopende maatschappelijke discussie, wordt de rol van de vrouwen in deze familie nader belicht. Je maakt kennis met Mayken Verhulst (1518-1600). Zij is onzichtbare matriach, de schoonmoeder van Pieter Brueghel de Oude en de oma van Pieter de Jonge en Jan de Oude. Daarnaast was ze zelf een beroemde kunstenaar, ze schilderde aquarellen en miniaturen. Naast Mayken Verhulst zijn er de verhalen van Anna Maria Janssens en Clara Eugenie Brueghel.

Brueghel de Familiereünie is tot en met 7 januari 2024 te zien in het Noordbrabants Museum in ’s Hertogenbosch.

De Zonnekoning en Oranje in Venlo

Slaags aan de Maas, is de ondertitel van de tentoonstelling De Zonnekoning en Oranje. Het is dit jaar 350 geleden dat de Fransen slaags raakten met de Limburgers. In Venlo krijg je een interessante geschiedenisles over deze regionale historie. Over het aandeel van de Zonnekoning was al veel bekend. Van de regionale geschiedenis was tot het onderzoek van historicus Luc Panhuysen (1962) veel minder bekend. Zijn boek ‘Oranje tegen de Zonnekoning’ is de basis voor deze expositie.

De Zonnekoning en Oranje in Venlo, slaags aan de Maas is nog tot en met 7 januari 2024 te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

Wandel met Van Gogh door Drenth

In het Drents Museum in Assen stap je in de Drentse voetsporen van Vincent van Gogh. 140 Jaar geleden verbleef de schilder in wording drie maanden in deze provincie. Hij reisde per trein van Den Haag naar Hoogeveen. Per trekschuit en vooral te voet verkende hij het zuidoostelijk deel van deze provincie. In het museum krijg je in sfeer van de wachtkamer van het station in Den Haag eerst een beknopte kennismaking met het leven van Van Gogh. Daarna stap je op de trein naar Drenthe. Halverwege de treinrit is er een stop met een immersieve presentatie.

Vincent’s wereld in Drenthe

In een mix van Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) word je ondergedompeld in de wereld van de jonge Van Gogh. Aan het einde van de treinreis wachten vijf themawerelden: grond & lucht’, ‘licht & donker’, ‘mens, ‘huis’ en tot slot ‘veen & turf’. In Drenthe experimenteerde Van Gogh met een nieuw kleurpalet. Hij bestudeerde de effecten van licht en donker en tekende mensen die hij ontmoette. Na drie maanden vertrekt Van Gogh uit het noorden, naar zijn ouders in Brabant.

‘Op reis met Vincent van Gogh in Drenthe’ is tot en met 7 januari 2024 te zien in het Drents Museum in Assen.

© tekst en foto’s Wilma Lankhorst

© gebruik van de afbeeldingen met dank aan en met toestemming van de genoemde musea, kunstenaars en alle bruikleengevers.