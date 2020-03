Kunst op Zondag | Een dagje Jan van Eyck

Sargasso besteed op geheel eigen wijze 1x per week aandacht aan kunst. Kunst op Zondag geeft ruimte aan kunstbloggers. Vandaag een bijdrage van Krina van der Drift van Kunstdwalingen.

Enkele weken geleden, nog voor maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus museumbezoek niet in de weg zaten, was ik in Gent (België) om mij onder te dompelen in de wereld van Jan van Eyck. Dit jaar is uitgeroepen tot het van Eyckjaar en heel 2020 staat in het teken van deze Vlaamse meester. Te beginnen met “de grootste Jan van Eyck-tentoonstelling ooit” in het MSK in Gent. Prachtige werken die nog nooit samen te zien waren, samen met meer dan 100 topstukken van andere kunstenaars uit de late middeleeuwen. Op dit werk (Madonna bij de fontein) had ik me het meeste verheugd! Al verbaasde ik me wel over het formaat; het is een paneeltje van slechts 21,3 x 17,2 cm groot. Ongelooflijk hoe minutieus geschilderd en ontroerend mooi.

Centraal op de tentoonstelling staan de acht gerestaureerde buitenpanelen van “De aanbidding van het Lam Gods”. Voor het eerst in de geschiedenis worden deze buiten de Sint-Baafskathedraal tentoongesteld. Ook de nog niet gerestaureerde panelen met Adam en Eva worden op de expositie getoond. Door deze twee figuren werd ik echt gegrepen; een beetje cliché, maar voor mij kwamen ze echt tot leven. Adam en Eva werden echte mensen, die je dat gedoe met die appel meteen vergeeft…..

Een absoluut prachtige tentoonstelling, maar wat mij stoorde was de drukte. Er wordt gewerkt met een tijdslot, maar dan nog sta je je hutje mutje te verdringen voor de werken….niet een heel ontspannend museumbezoekje, vooral niet met een coronavirus in je achterhoofd. De kans de tentoonstelling nu nog te bezoeken is door dat coronavirus erg klein geworden. De tentoonstelling is gepland tot 30 april, maar het museum houdt nu in ieder geval de deuren tot en met 3 april gesloten.

Natuurlijk bezochten we daarna de Sint-Baafskathedraal om ook “het Lam Gods” nog eens te bekijken. Een bijzonder intrigerend kunstwerk met alle mysterie er omheen; heeft broer Hubertus er nog een aandeel in gehad? Waar is dat gestolen paneel (linksonder “De rechtvaardige rechters” , is gestolen in 1934 en nooit terug gevonden) en wie is deze man? Is hij God de vader of Jezus Christus?



Ook heb ik getracht de veranderingen bij “het lam” te bespeuren; na de restauratie kijkt hij blijkbaar wat minder sympathiek uit zijn ogen, maar ook hier werd ik gehinderd door een rijtje van geen wijken wetende fans, dus ik zag gewoon een lam, meer een schaap eigenlijk…

Omdat Gent zeker de moeite van het bekijken waard is, gingen we, ondanks het slechte weer, toch nog even wat verder speuren naar kunst! Als je in de buurt van de Sint Baaf bent kun je dit gebouw niet missen; de Stadshal van architecten Robbrecht & Daem – Marie-José Van Hee en de uitvoering ervan gebeurde tussen 2009 en 2012. Een bijzonder bouwwerk, met in het dak 1600 kleine raampjes die zorgen voor een dynamische lichtinval. De architectuur verwijst naar de omliggende gebouwen die allemaal verschillen van nokhoogte, zoals de daken van het “Schepenhuis” en de “Lakenhal”. Zeker een bijzonder gebouw, maar ik kan het niet mooi vinden…

Gelukkig vonden we (vlak naast dit gebouw) ook nog deze “Fontein der geknielden” van George Minne (1866-19410), geboren in Gent. Een van de bekendste en mooiste werken van George Minne, waarvan het origineel te vinden is in bovengenoemd museum: het MSK. In Gent noemen ze het ook wel “de pisserkes”, maar deze dag stond de fontein helaas niet aan, dus geen gepies vandaag….