Kunst op Zondag | De kus: Hoe was het ook al weer?

The First Embrace (de eerste omhelzing) is de World Press Photo van het Jaar geworden. Met dank aan fotograaf Mads Nissen. Een verpleegster omhelst een 85-jarige bewoonster van een verzorgingstehuis in Brazilië. Wel met een “knuffelgordijn’ tussen hen in. De eerste omhelzing na vijf maanden fysieke afstand.

De pandemie heerst ondertussen zo lang dat de knuffel, de omhelzing en de kus dreigen te vervagen tot Rutteaanse herinneringen. Gelukkig hebben we de kunst nog om te zien hoe het ook alweer was.

1305 Giotto di Bondone – De ontmoeting bij de Gouden Poort.

Giotto di Bondone deed er zo’n drie tot vier jaar over om de Scrovegni-kapel in Padua vol te kalken (=oneerbiedige definitie van fresco’s) met de ‘Heilsgeschiedenis’. Hij vatte het verhaal samen in 39 scènes en op een van de fresco’s is een tafereel uitgebeeld dat te boek staat als de eerste kus in de beeldende kunst: de opa en oma van Jezus kussen elkaar bij de Gouden Poort.



1306 Giotto di Bondone – Het verraad van Judas (de kus).

Ook in lang vervlogen jaren bleek dat in tijden van crisis een kus levensgevaarlijk kon zijn.



Sindsdien is de overbrenging van ademtocht, speeksel, etensresten, bacillen en virussen de wereld niet meer uit te krijgen.

1859 Francesco Hayez – Il Bacio.



1890 Jean-Léon Gérôme – Pygmalion en Galatea.



1917 Egon Schiele – Die Umarmung (Liebespaar II).



1930 Ernst Ludwig Kirchner – The Kiss.



1931 Pablo Picasso – Figures by the Sea (The Kiss)



2009 Corrine Bot – Kissboxing.

2014 William Cobbing – The Kiss 2

Meer zien? Op Vimeo meer filmpjes van het werk van William Cobbing.

Zo was het, zo kon het zijn. En toen kwam Het Virus…

2020 Penny Byrne – Love in a Time of Corona.

Oorspronkelijk heette dit werk uit 2016 ‘Love is a battlefield’. Op 14 maart 2020 verklaarde Penny Byrne dat ze het werk hernoemde tot ‘Love in a Time of Corona’, want met de bronzen gasmaskers en het weelderige satijnzwarte patina symboliseert dit werk de huidige tijd.



2020 Noortje de Brouwer – The kiss, spring 2020.

U allen krijgt mijn coronaveilige virtuele kus….