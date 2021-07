Instagram, de Kardashians en het onhaalbare schoonheidsideaal

De Noorse regering wil een einde maken aan het optisch bedrog op Instagram. Influencers moeten het vanaf nu melden als zij hun lijf of huid bewerken in een gesponsorde post. Met de wetgeving hoopt men de ‘lichaamsdruk’ te verminderen. Wat is die druk? En hoe is die ontstaan? Een artikel van Laura Mol, eerder verschenen op Studium Generale Utrecht.

Even de taille innemen, je jukbeen verscherpen, de billen vergroten en de spieren accentueren. Met Photoshop en andere foto-bewerkingsprogramma’s is het een fluitje van een cent. Er zijn zelfs standaard filters die dit voor je doen. Geloof niet wat je ziet op het internet is een goede stelregel, maar geloof al helemaal niet wat je ziet op Instagram. Op dit sociale medium is bijna geen ‘echte’ foto te vinden. De toeristische trekpleisters zijn té verlaten, de landschappen en veganistische salades té kleurrijk, en de lichamen té onbereikbaar. Volgens de Noorse regering is actie nodig. Zij komt met nieuwe wetgeving. Influencers, oftewel personen op het platform met veel volgers, moeten een waarschuwingslabel gaan toevoegen als ze op gesponsorde beelden hun lichaam of huid hebben geretoucheerd. Hopelijk beschermt dat hun volgers, veelal jonge mensen, tegen ‘lichaamsdruk’.

Lichaamsbeelden

Hoe beïnvloeden onrealistische lichamen op social media ons eigen lichaamsbeeld? Wie zijn daar gevoelig voor? En moeten we ons druk maken over schoonheidsidealen? Tijdens de avond ‘Je bent al mooi’ in de reeks ‘Van wie is het vrouwenlichaam?‘ gingen we daarover in gesprek. Prof. Liesbeth Woertman, emeritus hoogleraar Psychologie (UU) legt uit dat je lichaamsbeeld afhangt van met wie je jezelf vergelijkt en tot wie je je verhoudt. In een bejaardencentrum voelt iemand zich misschien fit en gezond. Maar tussen prachtfoto’s van fitnessmodellen vindt diezelfde persoon zichzelf een onvolmaakte slungel. Woertman stelt dat kinderen die zich tijdens de opvoeding geliefd voelen vaak een sterker zelfbeeld ontwikkelen. Negatieve ervaringen hebben het omgekeerde effect. Dit heeft allerlei vervelende consequenties in het verdere leven, maar één ervan is dat mensen gevoelig worden voor te veel vergelijking. Die vergelijking gebeurt in 2021 natuurlijk aan de lopende band. “Je laat duizenden ideaalbeelden per dag in je hersenen toe”, zegt Woertman. “Daar kun je natuurlijk nooit tegenop. Beelden komen binnen en doen hun werking onbewust. Dus probeer dat te minimaliseren. Je hebt er niets aan.”

As van ongelijkheid

“Culturele industrieën zoals de modellenindustrie, film, televisie en —niet te vergeten— de porno-industrie, maar ook digitale media zoals Instagram, schotelen ons voortdurend zeer specifieke beelden van schoonheid voor.” Sylvia Holla werkt als onderzoeker bij het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria. Zij onderzoekt de gevolgen van onze schoonheidsidealen op de maatschappij. Die gevolgen gaan verder dan een negatief zelfbeeld. Ze leiden tot het zogenoemde halo-effect, de aanname dat mensen die we mooi vinden ook allerlei andere positieve kwaliteiten hebben. Mensen die mooi gevonden worden krijgen vaak hogere beoordelingen, een hoger salaris, zelfs een rijker sociaal leven. Holla: “Mooi gevonden worden is dus een middel, een soort ‘esthetisch kapitaal’. Op die manier veroorzaakt het verschil in schoonheid ook sociale ongelijkheid.” Schoonheid als nieuwe as van ongelijkheid dus.

Kim Kardashian kopieën

Ons idee van schoonheid, vooral voor vrouwen, wordt steeds nauwer. Dat komt onder andere door social media. De wijze waarop vrouwelijke influencers hun foto’s bewerken is vaak hetzelfde. Ze gaan op elkaar lijken. Lang stijl haar, vaak in een hoge staart, een scherpe kaaklijn, volle lippen, kat-ogen, gebruinde huid, brede heupen en dikke billen. De invloed van Kim Kardashian, de ongekroonde koningin van Instagram, is groot. Grof gezegd wil iedereen, bewust of onbewust ,op haar lijken. Hoewel Kim en haar familie ontkennen aanstichter te zijn van onhaalbare schoonheidsidealen, zijn er dus Instagramfilters en zelfs kant-en-klare cosmetische ingrepen op de markt waarmee je ‘de look’ kunt nabootsen. Steeds meer jonge mensen in Nederland kiezen voor botox en lipfillers. ‘2020 was een opknapjaar‘, zegt een plastisch chirurg in een interview in de NRC. Hij zag meer patiënten dan ooit. Of er landelijk ook een stijging van cosmetische ingrepen is weten we niet, om de simpele reden dat in ons land cosmetische ingrepen niet centraal worden geregistreerd.