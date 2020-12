In memoriam: Tiny en Lau

VIDEO - Tijdens de GCKTUOGS(EDNGWD)* in 2007 waren Tiny en Lau heuse beroemdheden. Met z’n tweeën belichaamden zij de ultieme kerstsfeer van verbroedering en vrede. Maar ook dat niemand perfect is en dat je met klasse en stijl om kan gaan met andermans – en je eigen – tekortkomingen. Helaas, aan alles komt een eind, en Tiny en Lau zijn niet meer. Hij overleed vorig jaar, zij net voor de Coronacrisis, dit jaar. We hadden graag gezien hoe zij de lockdown zouden hebben beleefd.

*GeenCommentaar Kerstviering Totdat U Om Genade Smeekt (En Dan Nog Gaan We Door).