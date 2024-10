Ik zeg het nog een keer: Israel voert in Noord-Gaza een genocide uit binnen een genocide

Ik zeg het nog maar een keer: Israel is bezig een genocide in een genocide te plegen. In Noord-Gaza is een soort van huis tot huis campagne gaande. Israëlische soldaten plaatsen hoeveelheden explosieven in huizen (of de resten daarvan) die ze vervolgens met alles wat erin is opblazen. Ook hebben ze robots die dat werk doen en explosieven aanbrengen. Mensen proberen te vluchten.

Er was ook een bloedstollende geluidsopname van een gesprek dat een familie in Jabalia voerde met civiele hupverleners. Kunnen jullie ons helpen, vroegen ze, sommigen van ons zijn gewond en kunnen niet zelf lopen. De hulpverleners zeiden dat ze, hoewel ze heel dichtbij waren, niet konden komen. Het was te gevaarlijk. Ze raadden de familie – van tien personen – aan de gewonde mensen te ondersteunen en vooral een witte vlag mee te nemen. Dat zou de familie proberen. Ze gingen op weg. Het gesprek eindigde echter abrupt met een uitroep: ”Oh God…”

Zoals ik al eerder schreef, mensen die zich op straat wagen zijn een mogelijk doelwit van quadcopters en scherpschutters, Ze kunnen echter ook worden getroffen door bommen of artilleriebeschietingen. Maar ze moeten zich wel vertonen, want er zij al sinds begin oktober, meer dan twee weken, geen transporten meer binnengekomen in Noord-Gaza. Israël laat geen enkel hulpkonvooi meer door. Twee dagen geleden werden zodoende tien mensen gedood die op hun beurt stonden te wachten bij een keuken die nog voedsel distribueerde. Ook het zoeken naar water kan dodelijk eindigen. Deze morgen waren er al weer 17 slachtoffers in Noord-Gaza, in de afgelopen 24 uur waren dat er 65.

Amerikaanse brief

Amerika heeft de Israëli’s een ”scherpe” brief gestuurd dat ze een maand te tijd hebben om de hulpkonvooien naar Noord-Gaza te hervatten, maar dat is natuurlijk kolder en volstrekt passend in het zieke Amerikaanse beleid dat ongeveer alles van Israel accepteert. Zolang kan men natuurlijk niet wachten, niemand kan een hele maand zonder eten. Frankrijk, Engeland en Algerije hebben daarom om een bijeenkomst van de Veiligheidsraad gevraagd. Ze hopen waarschijnlijk dat de VS dan iets anders zal gaan zeggen dan dat Israël het recht heeft ”zich te verdedigen”. Dat is echter onwaarschijnlijk.

De Turkse houding lijkt daarom realistischer. Erdogan en diens minister van Buitenlandse Zaken Fidan hebben opgeroepen tot een verbod van wapenleveranties en een totale boycot van Israël. Maar intussen kunnen we constateren dat de Israelische aanpak volstrekt volgens het scenario is dat de minister van Defensie Gallant een jaar geleden aan het begin van de veldtocht schetste. We laten niets door, ”geen elektriciteit, geen voedsel en geen brandstof”, zei hij toen. Ook zei hij dat hij alle beperkingen had laten varen. ”Jullie hebben gezien tegen wie we vechten, we vechten tegen menselijke dieren.”

Libanon

Intussen heeft Israël de Amerikanen ook in Libanon beschaamd. De VS had gezegd dat de bombardementen in hevigheid zouden afnemen. Dat deden ze dus niet. Alleen op de de plaats Nabatieh, een provinciale hoofdstad, vonden niet minder dan 11 bombardementen plaats. Er werd behoorlijk wat verwoest, onder meer het gemeentehuis. Daarbij vielen zes doden onder wie de burgemeester en vijf gemeenteambtenaren. Israel zei dat het op gebouwen en opslagplaatsen van Hezbollah had gemikt. Ine plaats Qana vielen bij bombardementen 15 doden. Verder werd stevig gebombardeerd in Zuid-Beiroet en in de Bekaa-vallei, waar het het Mortada-ziekenhuis zondag werd beschadigd door bommen die er vlakbij neerkwamen dat het moest sluiten en de patiënten moest overbrengen naar andere plaatsen.

Op de Westoever overleed in Jenin Salaheddin Jabarin als gevolg van verwondingen die hij opliep op 5 juli. Zijn vader werd op die dag gedood. Verder werd woensdag Karim Jabarin (20), ook in Jenin, gedood. Het dodental op de Westoever bedraagt sinds 7 oktober 755.