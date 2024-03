Het Janushoofd van minister Van der Wal

“Als het gaat om de natuurherstelwet wint Kamerlid Van der Wal het van minister Van der Wal“, kopte dagblad Trouw op 12 maart. De Volkskrant kopte een week eerder: “VVD-Kamerlid Christianne van der Wal fluit natuurminister Christianne van der Wal terug“.

De minister voor Natuur en Stikstof is een van de zeven Kamerleden die in het (demissionaire) kabinet zitten. Ook Dilan Yeşilgöz, Erik van der Burg, Rob Jetten, Mariëlle Paul, Hans Vijlbrief en Aukje de Vries zijn kabinetsleden én Kamerleden. Van der Wal is de tweede die onder haar twee petten twee verschillende gezichten opzet.

De eerste die afgesproken en goedgekeurd kabinetsbeleid om zeep wilde brengen was minister van Justitie Dilan Yeşilgöz. Als fractievoorzitter van de VVD diende ze een motie in die tot doel had dat de Eerste Kamer de Spreidingswet niet zou behandelen.

De Eerste Kamer trok zich er niets van aan en keurde de wet goed. In februari trad die wet in werking. Yeşilgöz en mede indieners van de motie Van der Plas (BBB), Wilders (PVV) en Omtzigt (NSC) hadden het na kijken.

Nu opereerde Yeşilgöz op eigen initiatief. Van der Wal torpedeert afgesproken en goedgekeurd kabinetsbeleid (*.*), afgedwongen door een motie van Van der Plas en Hertzberger (NSC). Daarin werd ze verzocht in de Europese Raad van Ministers tegen de Europese Natuurherstel-verordening te stemmen (motie ingediend 29 februari jl.). De minister ontraadde de motie.

In een brief aan de Tweede Kamer (1 maart jl.) schreef de minister nog:

Alles afwegende is het kabinet daarom voornemens om in te stemmen met de verordening, zoals aangegeven in eerdere Kamerbrieven, en wil hierbij middels een stemverklaring de Nederlandse zorgen en uitgangspunten nogmaals benadrukken

De BBB-NSC motie kwam 5 maart in stemming en werd met 99 tegen 46 stemmen aangenomen. Er werd hoofdelijk gestemd en in het verslag van de vergadering is dus te zien wie de voor- en tegenstemmers waren. De gehele VVD-fractie, uitgezonderd de toen afwezige Yeşilgöz, stemde voor de motie.

Het is niet erg aannemelijk dat minister Van der Wal op eigen houtje een gewijzigd standpunt namens de Nederlandse regering in de Europese Milieuraad gaat verkondigen. Het zou dan ook aardig zijn als bekend wordt gemaakt of en hoe er in de minsterraad over is gesproken. Want de Tweede Kamer ontving op 11 maart een brief waarin Van der Wal bekend maakte dat de Nederlandse regering tegen de Natuurherstel-verordening zal stemmen.

Zal het allemaal wat uithalen? Dat is niet te verwachten. Na jarenlange discussie is er nu een sterk afgezwakte verordening waar het Europees parlement en de Europese Raad het over eens zijn geworden. Het Europees parlement stemde op 27 februari voor de Natuurherstel-verordening (329 stemmen voor, 275 tegen, 24 onthoudingen).

Het ziet er naar uit dat ook Van der Plas (BBB), Hertzberger (NSC) en zelfs Van der Wal (VVD) ook in deze zaak het na kijken krijgen.

(*.*)

Minister Van der Wal heeft zich namens de Nederlandse regering ook lang verzet tegen de Natuurherstel-verordening en heeft daarmee bijgedragen aan het afzwakken van de oorspronkelijke voorstellen.