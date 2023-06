Het arbeidsethos van de hardwerkende Nederlander

COLUMN - Het is maandag. Heeft u uw angst en weerzin overwonnen en kunt u op uw werk een beetje op gang komen? Of dwalen de gedachten af naar het weekend? Druk gehad met sporten, familie, vrienden, luieren in de zon?

Het is beroerd gesteld met het Nederlandse arbeidsethos. We willen niet werken. Nou vooruit, een klein beetje nog wel, maar het moet niet te gek worden. En waarom willen we niet werken? Omdat we het veel te goed hebben.

Onder sociologen heerst verdeeldheid over het hedendaagse arbeidsethos in vooral welvarende landen. Eén groep stelt dat de arbeidsethos er niet minder om is, maar dat werk niet langer als zaligmakend wordt ervaren voor portemonnee en behoud van baan. De kwaliteit van het werk is belangrijker geworden. Leuke collega’s en zelfontplooiing zijn de leidende drijfveren.

Een andere groep meent dat vrije tijd, familie en vrienden belangrijker worden gevonden dan werk.

Over de invulling van het begrip arbeidsethos kan verschillend worden gedacht. Heb je een hoge arbeidsmoraal als je alleen maar hard en veel werkt? Of getuigt het van een uitstekende arbeidsmoraal als je in korte tijd de hoogste kwaliteit levert?

De overheid weet niet om te gaan met het arbeidsethos van het volk. Enerzijds komt het kabinet tegemoet aan de behoefte minder te werken en mag de hardwerkende burger dit jaar vijf maanden eerder de AOW in. Anderzijds wordt het arbeidsethos van parttimers aangesproken om de personeelstekorten op te lossen. Alle pijlen zijn gericht op de halfwerkende burgerinnen: ga meer uren maken, mens!

Ach, roepen sommigen, het kan allemaal veel efficiënter. Je moest eens weten hoeveel tijd er van de baas wordt gestolen. Veel tijd gaat op aan het lezen van privémail, het boeken van vakanties via internet of het doen van online boodschappen. En dat allemaal naast roddelen, het opzetten van een voetbalpoule, het printen van het clubblaadje van de klaverjasvereniging of naar de dokter gaan in de baas zijn tijd.

Nederlanders mogen dan minder bereidwillig zijn de baas zijn tijd te vullen, het wil niet zeggen dat er geen hard-werken-moraal is. Vergeleken met andere landen, wordt er hier behoorlijk veel vrijwilligerswerk verricht. En wordt daar geen tijd aan gespendeerd, dan combineren veel mensen werk met zorg voor de kinderen of zieke familieleden. Zo’n 5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorgers. Een groep waar in de toekomst meer behoefte aan is.

Goed, hard werken willen we wel, maar dus niet in de baas zijn tijd alleen. We hebben tenslotte ook vrijwilligers hard nodig om, pak ‘m beet, Koningsdag overeind te houden. Dat willen we niet missen. Eigenaardig trouwens dat de Dag van de Arbeid ons wel gestolen kan worden.

Mocht u nu denken: waar heb ik eerder gelezen over dat kwakkelende arbeidsethos? Dan heeft u in 2013 iets gelezen over hoe in Amerika de ‘pro-work identity’ is omgeslagen in een ‘anti-work identity’. Of uw geheugen is ijzersterk want dit bericht uit 2011 (‘Hard werken is verwende Nederlander vreemd’) popt zomaar bij u op.

Fijne werkdag verder.