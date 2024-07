Gaat de minister Ter Apel helpen?

COLUMN - Een week geleden ging de kersverse asielminister op geheim bezoeken in Ter Apel. Zoals die dingen, was er niets geheims aan. Het ontbrak er nog maar aan dat haar baas (nee, niet Schoof of die van Oranje-Nassau, maar G.W.) het bezoek per tweet aankondigde.

Iedereen, en zeker de direct betrokkenen, waren natuurlijk benieuwd wat ze zou gaan zeggen. De opgetrommelde pers (hoe wist die eigenlijk dat het een geheim bezoek was?) kon het volgende noteren:

De minister gaat de instroom van asielzoekers inperken én de spreidingswet gaat intrekken. En wel meteen. ‘Ik houd van parallelle processen, dus ik doe het tegelijk’ zo sprak de minister.

Zoals het een geslepen politicus betaamd werden concrete details listig omzeild.

Jawel, de minister gaat voor een ‘maximale beperking’ van de instroom. “Dat gaat ook gewoon gebeuren. De kraan moet dicht.”

We moeten nog een complete zomervakantie plus nog wat weken wachten op het hoe en hoeveel want: “We hebben een mooi akkoord op hoofdlijnen en dat wordt omgezet in beleid. Ik ga ervan uit dat we met Prinsjesdag beter kunnen vertellen wat het gaat worden.”

En wordt Ter Apel ondertussen nog geholpen en ontlast? Nou dat kost tijd, maar omdat er nog geen tentjes voor de poorten van Ter Apel staan verwacht de minister niet dat er asielzoekers buiten moeten slapen. “Het is niet zover. Dus ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt.”

De minister heef natuurlijk altijd nog de Spreidingswet bij de hand. Die wet afschaffen zal nog een behoorlijk tijdje duren dus tot zolang geldt de wet wel, ga de minister toe. En dus:¨“De wet is de wet. Daar hou ik me aan.”

Ondertussen in Ter Apel: Aantal mensen dat heeft overnacht in Ter Apel

maandag 15 juli – 2.181

zondag 14 juli -2.165

zaterdag 13 juli – 2.184

vrijdag 12 juli -2.226

donderdag 11 juli – 2.209

woensdag 10 juli – 2.251

Het betalen van een dwangsom aan gemeente Westerwolde ging in op 24 februari. Van 24 februari tot en met vrijdag 8 maart was het aantal mensen in Ter Apel onder de 2.000. Sinds zaterdag 9 maart tot op heden is het aantal mensen boven de 2.000.

Nu is de Tweede Kamer op zomerreces, maar het kabinet kan nog wel bestook worden met schriftelijke vragen over allerlei brandende kwesties. Van 3 juli, de dag waarop kabinet Schoof aan de slag ging, tot en met gisteren zijn er 82 vragen naar de regering gestuurd. Naar goed gebruik werd 67% van de vragen gesteld naar aanleiding van een nieuwsbericht.

Na 10 juli, de dag dat de Asielminister zo ferm de pers te woord stond, stelde niemand van de wakkere volksvertegenwoordiging ook maar één vraag over de statements van de minister.

Terwijl het toch erg voor de hand ligt op welke punten de minister ter verantwoording kan worden geroepen:

De minister verwacht geen buitenslapers (“Het is niet zover. Dus ik ga ervan uit dat dat niet gebeurt”):

Welke garanties heeft de minister dát het niet gaat gebeuren?

“De wet is de wet. Daar hou ik me aan.”

Hoe gaat de minister de wet handhaven?

Het zou op zijn minst van beleefdheid en empathie getuigen als de minister daar concreet op antwoordt zodat de zorgen van burgemeester en inwoners van Ter Apel kunnen worden weggenomen. Parallelle processen of niet, burgemeester Velema “is daarmee nog niet gerustgesteld dat de problemen in Ter Apel definitief opgelost gaan worden”. (RTV Noord).