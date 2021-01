Frontex vertrekt uit Hongarije

ELDERS - Hongarije, het land dat zich al jaren keihard verzet tegen de komst van migranten, verliest de bescherming van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex. In december oordeelde het Europese Hof dat het over de grens zetten van vluchtelingen in strijd is met de Europese en internationale wetgeving. Sindsdien heeft Hongarije nog 2500 migranten de grens over gezet. Frontex schort nu de grensbewaking op in Hongarije. “Onze gezamenlijke inspanningen om de buitengrenzen van de EU te beschermen, kunnen alleen succes hebben als we ervoor zorgen dat onze samenwerking en activiteiten volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving,” verklaarde een woordvoerder.

Frontex ligt al langer onder vuur vanwege berichten over medewerking aan soortgelijke pushback acties in de Egeïsche Zee tussen Griekenland en Turkije. Het Europees parlement dringt aan op een onderzoek naar het mandaat en de activiteiten van Frontex in aansluiting op het al lopende onderzoek van het fraude-onderzoekbureau OLAF. De vraag is in hoeverre de lidstaten afstand willen nemen van Frontex, de organisatie die in alle stilte het vuile werk verricht voor verschillende regeringen die streven naar een drastische beperking van de toestroom van migranten.

Zwartboek

In december publiceerde het Border Violence Monitoring Network (BVMN) een zwartboek over pushbacks van migranten door Europese grensstaten. Daarin wordt onder andere melding gemaakt van grote aantallen migranten die vanuit Kroatië over de grens met Bosnië-Herzegovina zijn gezet, vaak met de inzet van grof geweld. De betrokkenheid van Frontex is niet altijd duidelijk, maar dat de organisatie, die is uitgerust met zeer geavanceerde apparatuur, er geen weet van heeft is twijfelachtig. Intussen voltrekt zich een humanitaire ramp aan de andere kant van de Kroatische grens in Servië en Bosnië-Hercegovina. Begin januari is een van de kampen afgebrand. Honderden vluchtelingen in Bosnië raakten dakloos in de vrieskou.

Hongarije opnieuw in de beklaagdenbank

Maandag stond Hongarije opnieuw voor het Europese Hof voor een aanklacht over het muilkorven van een rechter. De Nederlandse en de Zweedse regering hebben zich bij de klacht aangesloten. De klacht is samen met enkele kritische vragen over het Hongaarse rechtssysteem ingediend door rechter Csaba Vasvári na onrechtmatigheden in een proces tegen een Zweedse burger. Het Hongaarse Hooggerechtshof oordeelde dat de klacht in strijd was met de wet. Vasvári werd vervolgens bedreigd met disciplinaire maatregelen. Volgens Jurian Langer, een advocaat van de Nederlandse overheid, moet elk risico worden uitgebannen “dat tuchtprocedures worden gebruikt als een manier om politieke controle uit te oefenen op de inhoud van juridische beslissingen.” Opmerkelijk genoeg meende Adrián Tokár, de juridische woordvoerder van de Europese Commissie dat sommige vragen niet toegelaten zouden moeten worden in dit proces. Wat overigens niet betekent, zei hij er bij, dat de Commissie afziet van procedures tegen Hongarije.

Een rapport van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft deze week tot een fel protest geleid van het Fidesz parlementslid Barna Pál Zsigmond. Het rapport gaat over de beperkingen die NGO’s in sommige landen ondervinden. Hongarije wordt daarin wegens de ‘anti-Soros’-wet bekritiseerd. Zsigmond zei dat het hier gaat om een politieke aanval op Hongarije. Geen van de opstellers van het rapport was in Hongarije geweest, klaagde hij. ‘Wij zijn niet geraadpleegd. De rapporteurs hebben uitsluitend geluisterd naar Soros-aanhangers.’

‘Censuurvrije media’

Hongarije wapent zich tegen kritische geluiden. Gealarmeerd door de verbanning van Trump’s desinformatie van Twitter en Facebook hebben Orbán-supporters -in navolging van een Pools initiatief- ook in Hongarije een alternatief Facebook opgezet, Hundub. Volgens de leden van regeringspartij Fidesz biedt Facebook geen ruimte aan de conservatieve, christelijke en rechtse stem en is er sprake van ‘misbruik door techgiganten.’ Hun regeringsgetrouwe persagentschap Remix spreekt over Hundub als ‘een alternatieve webspace voor internetgebruikers die vrij is van de extreem linkse politieke censuur die sociale netwerken zoals Twitter en Facebook teistert’. Overigens is het nog onduidelijk wie precies achter het netwerk zitten. Een van de eigenaren zou een buitenlandse bedrijf zijn dat is geregistreerd in Belize.