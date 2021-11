COLUMN - Dag 237 van de kabinetsformatie. Dag 298 van de demissionarissen.

Volstrekt logisch dat we deze week niets vernemen van de kabinetsformatie. De agenda’s van onderhandelaar numero uno, van de boekhouder-onderhandelaar en van de sidekick laten dat niet toe.

Bovendien hebben de informateurs na de laatste besprekingen (4 en 5 november in Groningen) aan de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat “hun streven erop gericht is de Kamer hierover te informeren in het verslag van onze werkzaamheden dat wij u zullen aanbieden nadat (!) de onderhandelingen over een coalitieakkoord zijn afgerond.”

Openheid ver te zoeken

Nu een groot deel van de onderhandelaars het deze week druk heeft met de demissionaire taken, zouden de informateurs hun aantekeningen even kunnen ordenen en die aan de Tweede Kamer ter inzage geven.

Na de ‘Ollongren-affaire’ was het immers de bedoeling dat een op 6 april aangenomen motie zou worden uitgevoerd omdat ‘geconstateerd’ werd “dat openheid onder de huidige omstandigheden voorwaardelijk is voor het herstellen van vertrouwen in het proces”.

Oh wacht, de motie “spreekt uit de gespreksverslagen van de informatieronde gelijktijdig met het uitbrengen van het verslag van de informateur volledig openbaar te maken”.

Kijk eens aan, een informatieronde mag nog zo lang duren, openheid van zaken wordt niet eerder verwacht dan als die ronde is afgesloten. En dan nog… De Kamer kan uitspreken wat ze wil, het verplicht de informateurs tot niets.

De notities die de verkenners Ollongren en Jorritsma eind maart vrij gaven, waren wel de eerste en laatste ontboezemingen. De daarop volgende informateur Tjeenk Willink liet meteen al weten dat hij niet zomaar uit de school zou klappen. “Onderhandelingen in pure openbaarheid bestaan niet”, zei hij vlak na zijn benoeming in april.

Rutte veinst spijt

En zo geschiedde. Formatiestilte. Zo zeer zelfs dat Rutte eind augustus spijt veinsde: “Ik weet dat Nederland zich zo langzamerhand kapot ergert aan het feit dat we er zo weinig over kunnen zeggen (…) Het spijt mij echt verschrikkelijk.”

Rutte zei zich te realiseren dat “Nederland zich zo langzamerhand kapot ergert”. Begrijpt hij het volk wel? Reken maar van ‘yes’. Een deel van het volk, zo’n twintigduizend zielen, demonstreert alleen maar als het zich beperkt voelt in het uitgaansleven. Een ander deel heeft de interesse in de kabinetsformatie verloren en denkt ‘het zal mijn tijd wel duren’. Zou dat de vermaarde ‘stille meerderheid’ zijn?

We zullen in ieder geval niet zo gauw een honderdduizend of meer mensen op een blote zondagmiddag zien demonstreren tegen de langste kabinetsformatie en demissionaire status ooit.

Deze week ook geen Kamerdebat over de kabinetsformatie. Maar wat zou het mooi zijn als elk Kamerlid vanaf nu elke inbreng besluit met de woorden “Voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de kabinetsformatie”.