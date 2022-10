Energiemaatregelen terugverdienen

COLUMN - Toegegeven, het is geen eenvoudige taak voor het kabinet om in oorlogstijd iedereen er warmpjes bij te laten zitten. We mogen al blij zijn dat er overhoofd nog enige hulp mogelijk is gemaakt. En toch nog zo snel! In november en december krijgt iedereen 190 euro ter compensatie van de giga gas- en elektriciteitsprijzen. En 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in.

Bedankt. Maar wat twittert Pieter Omzigt nou?

Ter dekking van het energieplafond gaat de btw op elektriciteit en gas van 9% naar 21% op 1 januari, gaat de verlaging van de energiebelasting op gas en elektriciteit niet door en gaat ook de verhoging van de belastingvermindering (284 euro/jaar) niet door.

Omzigt doet er een kopie bij van een brief die staatssecretaris Van Rij gisteren aan de Kamervoorzitter stuurde. De bevindingen van Omtzigt staan daar helemaal niet in, maar goed, hij zal wel toegang hebben tot informatie die wij niet zo gauw kunnen opsnorren. Het gaat om de nota van wijziging die “naar verwachting woensdag 12 oktober wordt ingediend en behandeld kan worden tijdens het wetgevingsoverleg op 17 oktober”. Dan zullen we dus meer kunnen lezen over “het voornemen om de energiebelasting te wijzigen ten behoeve van de dekking van het energieprijsplafond”.

Dat de maatregelen de overheid (= wij allemaal) geld kosten en bedacht moet worden op welke manier dat geld opgehoest moet worden, moge duidelijk zijn. Maar zou het nu rampzalig zijn om de btw van 9% een half jaartje door te laten lopen? En dan per half jaar te bekijken wanneer die btw weer omhoog kan? Of hoe moeilijk kan het zijn, als er toch verhoogd moet worden, de btw op, pak ‘m beet, 15% te zetten?

Zeker, de overheid (= wij allemaal) loopt bij elke belastingverlaging inkomsten mis. Minder geld dus om steunmaatregelen te financieren. Maar het is oorlog en nood breekt wetten.

Nog zo’n cliché: Elke oorlog kent verliezers. Dus kunnen we misschien ook stellen dat we het geld dat voor al die maatregelen nodig is, gewoon kwijt zijn? Dat betekent dat een aantal planen voor de toekomst niet door kunnen gaan. Wellicht zijn er projecten die nu al te veel geld kosten, definitief worden stilgelegd? Dat scheelt hier en nu en later al wat geld. Denk bijvoorbeeld aan het verbreden van de A27.

Het zou verder een goede zaak zijn als (sommige) Tweede Kamerleden bij de gesprekken met de verantwoordelijke bewindslieden niet blijven steken in een ‘wij-zijn-tegen!’, maar ook concreet maken hoe zij een en ander wél opgelost zien.