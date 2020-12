En weer geen plan Mark

COLUMN - ‘Geen plan, hoezo geen plan? We hebben bijna alles gesloten! Winkels dicht, scholen en kinderopvang dicht, zwembaden, sportscholen dicht. Hema dicht. Hoezo geen plan?’

‘En vergeet niet de musea en podia die net weer een beetje zuurstof kregen.’

‘Oh ja, de cultuur zit natuurlijk ook weer dicht.’

‘Maar dat is geen plan Mark, dat zijn maatregelen.

En daarmee ontregel je de komende tijd weer onze levens, totdat we zijn aanbeland bij de volgende akte van jullie improvisatietheater. Het enige dat je gepland hebt, is de volgende persconferentie met Hugo, over vier weken. En ook dan ben je vast niet van plan met een plan te komen. Mark, huist ergens in jou een staatsman?’

‘ …? ‘

‘Denk je weleens na over hoe de staat zich in deze crisis zou moeten verhouden tot die 17 miljoen individuele levens? Laat ik anders, voor jouw goede begrip, m’n vraag illusteren aan de hand van ‘de markt’. Wat wil de markt, de ondernemer zeg maar, van de staat? Zo weinig mogelijk inmenging in zijn zaken natuurlijk. Maar ik bedoel voor zover de staat wel iets doet. Wat verwacht de ondernemer?’

‘Minder dividendbelasting?’

‘Duidelijkheid! En niet alleen voor morgen, maar voor een langere termijn. Duidelijkheid over wat hij van de staat verwachten kan, aan wetten, regelingen en belastingen. Duidelijkheid zodat hij kan ondernemen, plannen kan maken, beslissingen over investeringen kan nemen, mensen kan aannemen, afspraken kan maken. Een staat die duidelijkheid geeft schept vertrouwen in de toekomst en dat levert een – jouw woorden – aantrekkelijk vestigingsklimaat op.

En Mark, gewone mensen ondernemen ook, dat noemen ze leven. Zij willen ook duidelijkheid over hun toekomst, maar worden daarin belemmert door de wispelturigheid van de staat en van jou. Want iedereen kan de dagelijkse besmettingscijfers zien, maar niemand weet wat jij en je kabinet er dit keer weer mee gaan doen. En duidelijkheid voor een langere termijn, ook als dat binnen beperkingen moet, geeft mensen meer vrijheid dan wanneer ze door jou gegijzeld moeten wachten op de volgende persconferentie.’

‘Ja maar luister nou even. Die onduidelijkheid kun je mij niet aanrekenen, want we weten niet wat het virus gaat doen!’

‘Dat is niet waar en niet het probleem. Het virus gaat twee dingen doen. Zich verspreiden en mensen ziek maken. Zelfs als leek durf ik te voorspellen dat dat niet gaat veranderen. En dat verspreiden kent twee scenario’s: steeds meer besmettingen of steeds minder. En dat laatste is onzeker en daar kan jij niets aan doen.

Maar wat die 17 miljoen individuen mogen verwachten, en daarbij speel jij een zekere rol, is duidelijkheid over hoe de staat met die scenario’s omgaat. Wat gebeurt er bij krimp en wat bij groei van het aantal besmettingen? En het aankondigen van een persconferentie over 4 weken, geeft op die vraag geen enkel antwoord. Dan is de staat wispelturig als een konijn dat kijkt in de koplampen van de dagelijkse besmettingscijfers en maar niet beslist of en waarheen het weg wil springen. 10 dagen voor het kerstdiner, schotelt het kabinet iedereen onzekerheid voor, omdat ze na 10 maanden pandemie, de eenvoudige rekenkunde van krimp en groei, nog niet heeft weten om te zetten in een politiek perspectief.

Want. Er. Is. Geen. Plan.

We weten alleen dat je op 12 januari weer een persconferentie gaat geven over maatregelen die we op de dag die eraan vooraf gaat via de media zullen vernemen.

En zo moeilijk is dat niet, een plan. Het kan en moet zelfs eenvoudig zijn. Je schept duidelijkheid over wat de ontwikkeling van het virus zal betekenen. Bij welke cijfers scholen, podia en musea weer open gaan om het geestelijk leven weer zuurstof te geven. En wanneer restaurants, sportscholen en winkels. En natuurlijk ook bij welke cijfers alles weer dicht gaat. En het belangrijkste is om er geen volgende improvisatie van te maken.

Dus maak een plan en leg het vast voor het komende jaar. Ambtenaren zouden het een routekaart noemen, maar ik heb het hier niet over een communicatieproductje, maar over een regeling, of wet met automatische consequenties. Want automatische consequenties zijn de hele bedoeling.

De onzekerheid over de besmettingsgraad blijft, maar de consequenties van stijgende of dalende cijfers moeten duidelijk zijn. Wispelturigheid is meer iets voor een dictatuur waar de machthebber ieders leven zomaar op z’n kop kan zetten. In een liberale democratie kan de uitvoerende macht ingrijpen in het geval van een noodsituatie. Maar daar kun je na 10 maanden niet meer van spreken. Dus volg het democratische normaal van openbare beraadslagingen, parlementaire instemming en wetten en regelingen die vastgelegd worden en voor iedereen op eenduidige wijze gelden.

En zo’n plan, in de vorm van een wet of regeling, is ook bij uitstek liberaal te noemen. Tot nu toe heb je die 17 miljoen individuen continu voorgehouden dat zij het zelf zijn die het virus eronder kunnen krijgen. Maar zonder ze enige verantwoordelijkheid te geven. Want achter gesloten deuren wogen en beoordeelden jullie vervolgens wat nu weer de consequenties van hun gedrag zou moeten zijn. En daar kwam dan dit en dan weer dat uit. Een democratisch vastgesteld plan maakt daar een einde aan en legt de verantwoordelijkheid volledig bij die 17 miljoen mensen. Daar waar een liberaal zou vinden dat ze moet liggen.

Dus, geniet van de rustige kerstdagen Mark, maar voor die tijd.

Maak. Een. Plan.

En dan hebben we het op 12 januari niet over besmettingen, maar horen we graag van het kabinet hoe het met het vaccineren staat.’