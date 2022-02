Egoïsme en eugenetica

COLUMN - Voordat ik aan mijn tirade begin wat nuance. Veel corona-maatregelen verdwijnen. Ik heb begrip daarvoor. Het is niet houdbaar zo. Alleen denk ik wel dat er voldoende alternatieven zijn nog.

Dit stuk gaat niet over de snelle afbouw van de maatregelen, maar wat er achter ligt.

Ik wil het hebben over de houding van een stevig deel van de Nederlandse bevolking en vooral ook bestuurders (overheid en bedrijfsleven) in deze. Die laat zich in mijn ogen vatten in twee begrippen: egoïstisch en eugenetisch.

Nog een puntje vooraf. Straks heb ik het over “ze” en “kwetsbaren”. Ook al denk ik dat ik momenteel niet in die groep zit, besef ik me maar al te goed dat het morgen anders kan zijn.

Goed, laten we beginnen.

Er wordt vanuit twee perspectieven geroepen om versoepeling. De eerste is de roep om vrijheid en/of kwaliteit van leven (wordt door elkaar gebruikt). De tweede is de roep om maatschappelijke en economische functies niet nog meer schade op te laten lopen.

Bij de eerste struikel ik vooral over de groep die de maatregelen zien als een onnodige beperking (straf?) van hun leven. Immers, ze zijn toch gezond, of ze schatten de gevolgen van het virus voor zichzelf laag in, of in een aantal gevallen denken ze dat de maatregelen toch niet helpen (voor henzelf dan welteverstaan). En dat alles toe geredeneerd naar het grote IK. IK heb last van de maatregelen. IK heb die maatregelen niet nodig. IK geloof niet in die maatregelen. IK kan prima voor mezelf zorgen. IK haat die bemoeizucht van de overheid. IK laat me MIJN vrijheid niet afnemen etc….

En als het dan over die ander gaat, die wel (eerlijk, open) kwetsbaar is? Nou, die moeten dan zichzelf maar goed beschermen.

Dat is dus gewoon enorm egoïstisch van die maatregelverwerpers.

Kijk, als de maatregelen nou offers zouden vragen als het opgeven van een lichaamsdeel of een jaar lang alleen water en brood eten, dan kan je nog een discussie over proportionaliteit voeren. Maar een eenvoudig mondneusmasker af en toe opzetten? Een tijdje geen feest vieren (wat die kwetsbaren sowieso dus al heel lang niet meer kunnen)? Kom op zeg. Is je eigen luxe leventje nou zo kwetsbaar dat je niet tegen een paar kleine beperkingen kan ten gunste van het algemene welzijn?

En dit egoïsme, waarschijnlijk gekweekt op jarenlang sturen op individualisme, vertaalt zich ook naar de bestuurslaag. Het is toch van god los dat een minister van Volksgezondheid doodleuk in een debat over de maatregelen de burgers (duidend op kwetsbaren) bedankt (!) voor hun bereidheid in isolatie te gaan!

WTF! Had hij ze dat dan op zijn blote knieën gevraagd na uitgebreid samen met hen alle mogelijkheden bestudeerd te hebben? Nee! Hij legt het ze op in zijn streven (en die van de regering) zo snel mogelijk van de maatregelen af te zijn. Omdat hij tegemoet wil komen aan die tere egoïsten die echt niet nog een dag langer afgehouden kunnen worden van hun xtc-feestjes of lastig gevallen mogen worden met bezig zijn met afstand houden in drukke omgeving. Dat is politiek egoïsme. Dat is niet zorgen voor het algemene welzijn, maar politiek opportunisme in het tegemoet komen aan de hardst schreeuwende verongelijkte meute.

Als die minister echt de kwetsbaren serieus nam, had hij zelf bij iedere versoepeling een appèl kunnen doen. Waarom niet bij afschaffen plicht mondneusmaskers in 1 adem zeggen, “maar beste mensen, ze helpen nog steeds wel! Dus we roepen iedereen om ze te blijven dragen daar waar mogelijk en zo onze kwetsbare medemensen net iets meer vrijheid te geven”? Maar dat doet hij niet.

En dit egoïsme zit ook in de bestuurskamers en bij de ondernemers. Ja, het is verschrikkelijk welke problemen de maatregelen veroorzaken voor diverse branches. En ja, heel begrijpelijk dat gepleit wordt voor versoepelingen (of steun).

Maar waarom steeds zo eenzijdig alleen maar klagen over de maatregelen. Deze week de OV-sector weer. Verontwaardigd dat overal de mondkapjes afgeschaft werden, behalve in hun sector.

Waarom is er ook niet maar 1 stevige bestuurder (pun intended) die zei: “we snappen het belang van mondkapjes, juist in omgevingen waar mensen samenzijn, zoals onze bussen/treinen, en daarom gaan we nog meer bordjes ter aanmoediging ophangen en delen we ze gratis uit voor wie ze vergeten is. Dit alles om mee te kunnen helpen de kwetsbaren net iets meer veiligheid en vrijheid te geven.”

Of een CEO van een supermarktketen die nu op staat en zegt: “Fijn dat die plicht van mondkapjes er af is straks, maar voor de bescherming van mijn personeel en de gezondheid van vele anderen, gaan we onze klanten en ons personeel toch nog een tijdje stimuleren de mondkapjes te blijven dragen en afstand te houden.”

Maar het blijft stil, heel stil. Het gaat alleen over het zoeken van de grenzen van de maatregelen. Het gaat niet over de anderen, de kwetsbaren.

Het is een land vol navelstaarders en eigenbelangdenkers, egoïsten dus.

Dan via een kleine omweg naar het volgende punt.

In dit land is al veertig jaar geleden een stille omwenteling gestart. Van een maatschappij waarin sociale zekerheid, gezamenlijk gedragen gezondheidszorg en goede voorzieningen voor de kwetsbaren een vanzelfsprekendheid waren, horende bij een beschaafd land, naar een hardvochtige, individualistische maatschappij.

Mensen met een mindere (geestelijke) gezondheid zijn nu vaak zeikerds. En je mag er vooral niet te lang last van hebben, want je moet snel weer aan het werk, liefst full-time, dat is de norm. En als dat dan toch echt niet lukt, dan maar een minimale uitkering en eindeloze trajecten om de meest noodzakelijke extra voorzieningen te krijgen. Met je zwakke punten word je gezien als last, als profiteur.

Dat geldt eigenlijk voor iedereen die niet behoort tot de groep hardwerkenden. Dat zijn profiteurs. Sterker nog, waarschijnlijk ook fraudeurs. Daar kan je niet hard genoeg tegen optreden. De gevolgen zijn duidelijk. En zo’n pijnlijke toeslagenaffaire maakt echt niet dat mensen anders zijn gaan denken.

Sterker nog, het komt nu in nog extremere vorm naar boven. Het idee dat, als het goed met je gaat, het allemaal zuiver en alleen je eigen verdienste is, vertaalt zich nu naar het lichaam.

IK ben jong en gezond. IK heb een goed werkend immuunsysteem (oh… ze moesten eens weten). IK leef en eet gezond. MIJN chakra’s zijn in balans. IK kan mezelf prima beschermen.

(Not, vraag het die voorheen gezonde dertigers die al twee jaar uitgeschakeld zijn door Longcovid).

En daarbij gelijk ook verwijtend kijken naar eenieder met een of andere (chronische) aandoening. Immers, als je je eigen gezondheid ziet als eigen verdienste, is de “ongezondheid” van anderen ook hun falen, en dus eigen schuld. Waarom zou dat jouw probleem zijn?

En als het toch niet jouw probleem is, dan is het ook niet zo heel erg dat er uit de groep kwetsbaren een paar meer sterven dan gemiddeld. Ze waren immers toch alleen een last.

En dan daar overheen door sommigen ook nog dat gedweep ook met die Code van Neurenberg (nee, dat is geen internationaal verdrag)! Sputteren dat een goed getest vaccin een gevaarlijk experiment is op gezonde mensen maar in de tussentijd met alle gemak een levensgevaarlijk virus ongeremd helpen rondgaan in een kwetsbare populatie. En dus anderen onderdeel maken van een groot en levensgevaarlijk experiment op mensen. Dat geldt trouwens ook voor de mensen die niet die Code aanhaalden maar wel alleen het zorgen voor zichzelf noodzakelijk vinden.

En dan ook nog doodleuk zeggen dat het alleen maar de mensen raakt die toch al oud zijn of onderliggend lijden hebben. Dan is het niet erg als er een paar meer dan gemiddeld overlijden.

Laat de zwakkeren maar uitsterven ten gunste van de “gezonden” en de “zuiveren”.

Maar dat is dus eigenlijk gewoon eugenetica! Voortbestaan is voorbehouden aan de hardwerkende gezond-voelende mensen. De rest moet verdwijnen, hoe sneller hoe beter.

En de regering helpt hier al twee jaar in mee door alleen te sturen op de druk op de zorg en economie. Mikken op groepsimmuniteit en aan de kwetsbaren vragen om maar even nog verder in te schikken, waarvoor dank.

Dat maakt me woest! Hoe kunnen we in dit land toestaan dat er zo met mensen wordt omgegaan! Ze worden als tweederangs burgers terzijde geschoven. Krijgen op geen enkele wijze steun en moeten zelf maar zien te overleven. En als het dan toch nog mis gaat met ze, dan is het vooral hun eigen schuld.

Opzij kwetsbaren der aarde! De hardwerkende zuiveren tolereren niet langer jullie aanwezigheid.

Ziedend ben ik!

Niet in mijn naam dit.

En ik hoop dat meer mensen zich publiek zullen uitspreken. Opdat die maatregelkommaneukende kamerleden en egoïstische bestuurders eens kijken naar wat hier gaande is. Een extreem sociaal experiment met hele echte slachtoffers.