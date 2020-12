COLUMN - Een koepelgevangenis van glas

Als ik in 2021 weer eens op de campus mag komen, dan staat daar een fraai nieuw gebouw waarin ik het laatste jaar van mijn PhD-traject af mag ronden. Het ziet er mooi uit, staat in de prachtige, lommerrijke omgeving van de Nijmeegse campus, en is ook nog eens duurzaam. Fantastisch. Maar zonder negatief te willen zijn (nee, deze column komt voort uit verwondering!), brengt mij dit bij het onderwerp “koepelgevangenis”.

Panopticon

Dat zal ik u uitleggen. Het idee achter een koepelgevangenis is het panopticon. Voor de mensen die niet weten wat dat is (en geen zin hebben om op de link te klikken): het idee dat je vanuit het midden van een grote, cirkelvormige ruimte alle kamers (cellen) kan zien die aan die ruimte liggen, en aan meerdere galerijen daarboven. Eén bewaker in het midden van de koepel kan dus tientallen cellen tegelijk in het oog houden, liefst nog zonder dat men vanuit die cellen de bewaker kan zien. Wiki zegt hierover: “Het panopticon maakt het mogelijk groepen te controleren, te disciplineren, te bewaken, bestuderen, vergelijken en te verbeteren.”

Het is de vraag of dit panopticonische principe geschikt is voor medewerkers in het hoger onderwijs. Ik vermoed namelijk van niet*. De meesten die ik ken willen niet bewaakt, bestudeerd en vergeleken worden terwijl ze aan het werk zijn – om van controle en disciplinering maar te zwijgen. Maar dat mooie, nieuwe gebouw waar ik dit verhaal mee begon, daar maakte ik laatst een ommetje door. De de vleugel waar ik kom te werken had een grote, ovaalvormige binnenruimte, van enkele verdiepingen hoog. De meeste werkkamers grenzen daar aan, en al die muren zijn van glas.

Inkijk

U voelt ‘m al, vermoed ik, maar voor de trage verstaander: dat betekent dat je vanuit iedere kamer een stuk of 30 tot 50 andere kamers binnenkijkt. Iedereen kan iedereen continu bekijken. Naar ik begreep is het ook absoluut niet de bedoeling dat die muren van glas op enige manier worden afgedekt, want dat is ‘niet de bedoeling van de architect’, en (dus?) ook de afspraak.

En dat brengt me bij de verwondering: hoe wordt zo’n besluit genomen? Ik bedoel, een bestuur wil een nieuw gebouw, gaat praten met de mensen die het moeten gebruiken, en die roepen dan in koor “panopticon, we willen bestudeerd en gedisciplineerd worden!”? Nope. Don’t think so. Het lijkt me overigens ook niet zo prettig als je bijvoorbeeld een rok draagt, dit soort inkijk van onderaf.

Stronteigenwijs

Buiten dat dit ontwerp niet zorgt voor een prettige werkplek is dit ontwerp ook onderwijskundig problematisch. Want die werkkamers, daar worden ook vertrouwelijke gesprekken gevoerd, over gevoelige onderwerpen. Vanuit een veilig werk- en studeerklimaat moet je zo’n glazen hok dus helemaal niet willen. En al helemaal niet dat een architect, nadat hij een gebouw heeft getekend, contractueel vast laat leggen wat er daarna allemaal wel en niet mee mag.

En laten we wel wezen, wetenschappers zijn, zonder dat ik wil generaliseren, allemaal stronteigenwijs, dus er is helemaal niemand die zich iets gaat aantrekken van het verbod om iets te doen aan die glazen wand. Vervolgens gaan daar vanuit een centrale dienst mails over gestuurd worden, die worden genegeerd, er worden nog meer mails gestuurd die nog harder genegeerd worden. Vervolgens komt het centrale niveau met een laffe tussenoplossing waarbij op ooghoogte een soort ondoorzichtig folie wordt geplakt, waar medewerkers geen genoegen mee nemen en waarna ze gewoon weer hun posters ophangen en hun boekenkasten voor de ramen zetten, waarna de hele situatie maar wordt doodgezwegen door alle betrokkenen. Want zo gaan die dingen.

Waarom?

Een extra reden dat ik me hierover verwonder, is dat ik me al tien jaar hierover verwonder. In de jaren dat ik hogescholen bezocht in het kader van de periodieke kwaliteitscontrole was dit een regelmatig terugkerend probleem. Ten eerste het volslagen gebrek aan privacy door dit soort glazen kooien en de moeilijkheid met het voeren van een vertrouwelijk gesprek. En ten tweede het gezeik vanwege architecten die zwart op wit hadden bedongen wat wel en niet mocht met het gebouw, tot X jaar na ingebruikname. Dat laatste bestond dan bijvoorbeeld uit “niets mogen ophangen in de hele hogeschool behalve op een paar selecte toegewezen plaatsen”, wat natuurlijk onbestaanbaar is voor bijvoorbeeld ontwerp- of kunstopleidingen. Daar waren de gebruikers, toen al en waarschijnlijk nog veel langer, boos over en ongelukkig mee.

Dat brengt me bij de kern van mijn verwondering: waarom gaat dit nog steeds zo, en worden dit soort gebouwen nog steeds ontworpen én gekozen? Waarom zeggen bestuurders niet tegen een architect, als die komt met een lijst met voorwaarden voor gebruik, dat hij of zij die samen met de bouwtekeningen strak op kan rollen en kan steken waar de zon niet schijnt? En waar maakt zo’n architect zich überhaupt druk om?

Ik blijf me verbazen.

János gaat overigens gezien de Covid-situatie overigens nauwelijks gebruik maken van de hier besproken koepelgevangenis, maar dat geheel terzijde.

*NEEN, ook niet als pedagogisch instrument voor studenten!