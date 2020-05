Duitsers in verzet

ELDERS - Duizenden Duitsers gingen de afgelopen week de straat op om te protesteren tegen de anti-corona maatregelen van de regering.



De grootste demonstratie was afgelopen zaterdag in Stuttgart. Ook in Berlijn, München, Frankfurt, Keulen en Saarbrücken (foto) gingen demonstranten de straat op. Tegen de vrijheidsbeperkingen van de ‘lockdown’, of wat er nog van over is, en tegen de pers. De protesten komen uit alle hoeken van links tot rechts, uit de anti-vaccinatiebeweging en van aanhangers van complottheorieën. Gezamenlijk trekken ze op tegen de regering. Politici van de huidige regeringscoalitie van SPD en CDU/CSU waarschuwen voor het misbruik van de crisis door extreemrechts. De AfD-fractie in de Bondsdag is overigens verdeeld. De fractieleiding staat achter de regeringsmaatregelen, de rest spreekt -waarschijnlijk met grote delen van de achterban- over een ‘samenzwering’ waarin een ‘betrekkelijk lichte griep’ verkocht wordt als dodelijk virus.

Michael Kretschmer, voor de CDU minister-president van het Oost-Duitse Sachsen ziet ook wel het gevaar van misbruik van de crisis. Maar hij keert zich tegen de neiging om alle demonstranten over een kam te scheren. Woensdagavond was er een betoging in het Sachsische Pirna, aangekondigd als ‘wandeling’. Tweehonderd mensen kwamen tegenover een even groot aantal agenten van de oproerpolitie te staan. Een groep gewelddadige demonstranten ging de strijd aan waarbij een agent gewond raakte.

Tegen de pers

Het anti-corona protest richt zich behalve tegen de politie ook tegen de pers. In Berlijn werd een cameraploeg van het satirische tv programma Heute Show aangevallen door een groep hoodies met knuppels en ijzeren staven. Verschillende mensen raakten gewond, waarvan enkele ernstig. De extreemrechtse voormalige tv-presentator Ken Jebsen had de dag tevoren op zijn website het vermoeden geuit dat het ZDF-programma de demonstranten belachelijk wilde maken. Jebsen is een notoire verspreider van complotten. Hij was niet langer welkom bij de Berlijnse omroep vanwege beschuldigingen van antisemitisme.

Bij een andere demonstratie in Berlijn werd een journalist van de ARD aangevallen. Omstanders probeerden de aanvaller uit de handen van de politie te houden. Initiatiefnemer was hier de schrijver van vega-kookboeken Attila Hildmann, ook een verspreider van complottherieën rond Covid-19. Hildmann gelooft dat de pandemie uitloopt op een nieuwe wereldorde. Hij heeft aangekondigd deze met wapens te zullen bestrijden.

Misbruik van angst en onzekerheid

Je kunt eenvoudig voorbij gaan aan alle gekkies die het coronavirus misbruiken om propaganda te maken voor eenvoudig te weerleggen onzintheorieën. Maar in hun vijvers op sociale media wordt ook gevist door radicaal rechts. Wie uit is op destabilisering van de politieke verhoudingen, rechtstreeks of indirect via aanvallen op de Lügenpresse, grijpt de heersende angst en onzekerheid over het coronavirus met beide handen aan. De regering kan in dit stadium moeilijk volledige zekerheid bieden over het verloop van de pandemie. Het is niet moeilijk vragen op te roepen over de effectiviteit van de genomen besluiten. Een sluimerend gebrek aan vertrouwen in de overheid kan onder invloed van een constante stroom van schimpscheuten tegen de autoriteiten en hun ‘lakeien’ in de media uitgroeien tot een stevig wantrouwen tegen de staat, de democratie en alles wat daarmee samenhangt.

Geef ze geen ruimte!

Veel hangt af van de wijze waarop de autoriteiten en media op kritiek en protest reageren. Met het verdacht maken van critici loopt men het risico van een averechts effect, maar dat ziet men in Duitsland anders. In Der Spiegel heeft Anne Haeming er na het optreden van een criticus in de talkshow van Sandra Maischberger geen moeite mee grote woorden te gebruiken:

Wie fascisten uitnodigt voor een discussieronde legitimeert hen en hun standpunt . Dus wie ruimte geeft in talkshows aan iemand die de demonstranten vriendelijk “bezorgde burgers” noemt, die Covid-19 vier maanden na de pandemische golf in Wuhan nog steeds gelijkstelt aan griep (…) laat onverantwoord veel ruimte voor mensen die weigeren de realiteit te accepteren

Groei van extreemrechts

De realiteit is dat extreemrechts groeit in Duitsland en dat steeds meer mensen zich zorgen maken over het geweld dat daarmee gepaard gaat. Deze week is een 45-jarige onderofficier van het elitekorps van het Duitse leger gearresteerd die een heel wapenarsenaal in huis had. De militaire inlichtingendienst voert een onderzoek tegen ongeveer 550 militairen van het Duitse leger wegens rechtsextremisme. Het elitekorps is berucht vanwege de vele probleemgevallen.

Het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de inlichtingendienst die het naleven van de grondwet in de gaten moet houden volgt ook bepaalde groepen in de AfD. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de informele Flügel van rechtsradicalen onder aanvoering van Björn Höcke is opgeheven, althans dat was de bedoeling. De BfV heeft zich nu gericht op Brandenburg en dan met name op de AfD leider daar, Andreas Kalbitz, een rechtsextremist volgens de inlichtingendienst.

Wie nu in Duitsland net als -of samen met- van rechtsextremisme verdachte figuren de regering bekritiseerd vanwege haar maatregelen tegen het coronavirus loopt al snel het risico voor fascist uitgemaakt te worden. Net als vijf jaar geleden in de vluchtelingencrisis gaat het bij de buren ook nu weer hard tegen hard.