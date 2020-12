COLUMN - Een bevriende schilder exposeerde in het Museum Amstelland en omdat ik daar nog nooit was geweest, fietste ik er deze zondag even naartoe. Zes kilometer. Bij binnenkomst was er een fles zeep en een blocnote om je naam en telefoonnummer op te schrijven. Iedereen droeg mondkapjes. Er was een groot plastic scherm bij de kassa. Je kon betalen voor het museumbezoek door geld in een soort plastic kubus te gooien. Toen ik naar het volgende vertrek wilde wandelen, stapte een medewerker zorgvuldig voor me opzij. Er was prima ventilatie. Er waren maximaal tien aanwezigen tegelijk. Kortom: hier werden de corona-regels voorbeeldig nageleefd.

Ik kan hetzelfde zeggen over museum Coda in Apeldoorn en museum De Waag in Deventer, waar ik heen ben gefietst toen ik in Apeldoorn moest zijn, of het Allard Pierson in mijn woonplaats Amsterdam. Iedereen houdt zich aan de regels.

Ik vertel dit omdat het kabinet nieuwe corona-maatregelen gaat nemen en ik de bui alweer zie hangen. De musea zullen wel weer op slot gaan. Hoewel de bezoekers zich daar keurig aan alle corona-regels houden en er niets gevaarlijks gebeurt. In oktober gebeurde dat immers ook en een reconstructie van de besluitvorming in het NRC Handelsblad toonde dat het kabinet dat toen vooral deed om, tijdens een impasse in de besluitvorming, te laten zien dat het iets deed.

Er was voor die tijdelijke museumsluiting overigens een curieus argument: musea zijn “doorstroomlocaties” die mensen ertoe zouden brengen het openbaar vervoer te gaan gebruiken. Door de musea te sluiten, zouden mensen daar niet naartoe gaan en waren er minder reisbewegingen.

We hebben in Nederland inderdaad een museum dat nogal wat reisbewegingen losmaakt: het Rijksmuseum in Amsterdam. Je zou dat kunnen rekenen tot de doorstroomlocaties, net als de meubelboulevards bij de grote steden. Maar het Rijksmuseum is niet bepaald representatief voor alle musea. Voor een bezoek aan het Veenkoloniaal Museum in Veendam of om de Dulle Griet te zien in Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen, reist niemand eerst honderd kilometer. De bezoekers van Museum Amstelland, Coda en De Waag zijn afkomstig uit de omgeving. Het zijn wandelaars en fietsers.

Iets zegt me dat het kabinetsbeleid is gebaseerd op een logische vergissing: de verwisseling van het extreme met het representatieve. De Everest Fallacy dus. ’s Lands opvallendste museum is het Rijksmuseum, maar het is door zijn omvang atypisch en dus een ongeschikt voorbeeld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat onze ministers eigenlijk nooit in een museum komen, behalve dan het Rijksmuseum.