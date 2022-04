Dit is het moment voor een humanitaire No Fly Zone boven west Oekraïne

COLUMN - Dat Kiev niet door de Russen veroverd zal worden is goed nieuws. En nog beter is dat ze verdwenen zijn uit de omgeving van de Oekraïense hoofdstad. Langzaam wordt nu duidelijk wat er onder de rode deken vandaan komt. Wie vermoord is, verminkt, of verkracht, of wie slechts z’n verleden is ontnomen. Met het omkeren van het offensief en het terugtrekken van de Russen kantelt ook het perspectief op de oorlog.

Eerder werd er gesproken over een No Fly Zone en die kwam er om goede redenen niet. Een door de Navo ingestelde No Fly Zone boven heel Oekraïne zou per definitie een inmenging in het conflict betekenen. Je kunt geen gesloten luchtruim handhaven boven het gebied waar de partijen strijden zonder je daar in te mengen of erin te worden betrokken. Bovendien zou het betekenen dat er ook vlakbij de Russische grens gevlogen zou moeten worden. En wat doe je als een Navo-vliegtuig vanaf Russisch grondgebied wordt beschoten? Schiet je dan terug?

Die argumentatie gaat nog steeds op als je het over heel Oekraïne hebt, maar waarom zou een No Fly Zone voor het hele land moeten gelden? De No Fly Zones die ooit boven Irak werden gehandhaafd golden ook niet het hele land. Nu Russische troepen hun posities rondom Kiev hebben verlaten wordt er in het westen van het land niet meer gevochten. Dat betekent dat je daar een No Fly Zone kunt handhaven, terwijl je afstand houdt van zowel de gevechten als de Russische grens.

Trek op de kaart een lijn van Chernihiv vlakbij Wit Rusland, recht naar het zuiden naar Yuzhne aan de Zwarte Zee. Ten weste van deze lijn, die het land ongeveer in tweeën deelt, liggen Kiev en de belangrijke havenstad Odesa. En het grootste deel van de kerncentrales, waaronder Tsjernobyl. Stel daar een humanitaire No Fly Zone in. Bedoeld om burgers te beschermen en het op een veilige manier mogelijk maken van hulptransporten. Dat betekent het onderscheppen van Russische raketten die nog steeds richting west Oekraïne worden afgeschoten. En het neerhalen van eventuele Russische vliegtuigen, al zullen die daar op dit moment niet of nauwelijks meer vliegen. Dat zal vele miljoenen mensen voorlopig beschermen tegen aanvallen vanuit de lucht. Miljoenen mensen kunnen dan misschien weer naar huis. Terug naar iets van een dagelijks leven.

Het instellen van zo’n No Fly Zone moet Poetin voor een voldongen feit plaatsen. Geldig en effectief vanaf het moment van aankondiging. In eerste instantie verdedigd door een westerse luchtmacht opererend uit de buurlanden van Oekraïne. Maar zo snel mogelijk bijgestaan door luchtafweergeschut dat rondom de grote steden en de kerncentrales wordt geplaatst.

De No Fly Zone moet onder Frans en niet onder Amerikaans commando vallen. Macron kan van de westerse leiders het meest geloofwaardig aan een niet militaire maar humanitaire missie leiding geven. Hij is in de afgelopen weken blijven praten met Poetin, zonder hem uit te maken voor slager. Hij kan Poetin persoonlijk vertellen dat de humanitaire No Fly Zone ingaat. En dat deze alleen in het westen zal gelden, omdat daar geen oorlog meer wordt gevoerd. De lijn van het westen blijft dat ze zich niet zal mengen in het conflict. Gelijk met deze aankondiging kan hij duidelijk maken dat de VN zullen worden verzocht om humanitaire transporten te gaan organiseren.

Dat Frankrijk de leiding neemt is belangrijk voor Europa, dat daarmee ook zelf weer eens op de voorgrond treedt van haar eigen geschiedenis. Maar het is ook om te voorkomen dat de spanning tussen Rusland en de V.S. oploopt en escaleert.

Poetin zal verrast worden en not amused zijn. Ook omdat het voor de Oekraïense strijdkrachten het grote voordeel oplevert dat ze zich kunnen concentreren op de gevechten in het zuidoosten. Maar als Macron direct duidelijk maakt dat het westen zich niet in het conflict gaat mengen, maar bescherming en humanitaire hulp biedt, dan is het ook voor Poetin moeilijk daar op dit moment iets tegenin te brengen. Zelfs hij heeft om te escaleren redenen nodig en een leger dat alert is en zich niet zonder plan voortdurend laat overrompelen.