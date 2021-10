Dekking zoeken

Voor de Tweede Kamer is het herfstreces ten einde. De Kamerleden betreden de plenaire arena weer voor debatten, vragenuurtjes, het indienen moties en amendementen en natuurlijk de stemmingen. Aanstaande dinsdag komen een aardige amendement en motie in stemming. Als reactie op een onaardig wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel

Het kabinet wil vanaf 2022 structureel € 100 miljoen extra investeren in de uitvoering bij het UWV, de SVB en het BKWI (Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen BKWI). Daarmee hoopt het kabinet dat maatwerk en vakmanschap bij UWV en SVB wordt versterkt. Het is tevens een bijdrage aan verbetering van de dienstverlening aan WGA-gerechtigden en het onderhoud en modernisering van ICT (zie het wetsvoorstel).

De dekking

Elke overheidsuitgave moet op een of andere manier gedekt zijn door enige vorm van inkomsten. Als dat niet rechtstreeks is (bijvoorbeeld door belastingen), dan kan het indirect. Bijvoorbeeld door op andere uitgaven te bezuinigen.

Het onaardige

Het kabinet heeft de dekking voor het wetsvoorstel gevonden: het stelt voor om de kinderbijslag in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met 0,1%-punt minder te indexeren.

Het niet indexeren is een truc waar bijvoorbeeld pensioengerechtigden over mee kunnen praten. Al jaren zijn pensioenen niet geïndexeerd, waardoor feitelijk hun koopkracht achteruit is gegaan.

De kinderbijslag wordt uitgevoerd door de SVB. Er zou dus enige logica in zitten dat een extra uitgave ten behoeve van de SVB gedekt wordt door te snoeien in een of andere SVB gerelateerde uitgavenpost.

Het amendement

Peter Kwint, Tweede kamerlid voor de SP, denkt daar ander over. Hij “is van mening dat het niet indexeren van de kinderbijslag een volstrekt onrechtvaardige dekking is van broodnodige investeringen in het UWV.” (zie het amendement dat dinsdag ter stemming moet komen).

Mocht het wetsvoorstel wel aangenomen worden (die kans is groot) dan wil Kwint dat de rekening betaald gaat worden “door ouders die de kinderbijslag toch niet of nauwelijks zullen missen, en daarmee ouders voor wie een tientje indexering heel veel geld is te ontzien. Daarom willen wij voor de jaren waarin de kinderopvang met het voorliggende wetsvoorstel niet geïndexeerd zou worden, de kinderbijslag voor inkomens boven € 200.000 helemaal laten vervallen, zodat gezinnen met wat minder geld gewoon hun geïndexeerde kinderbijslag krijgen.”

De motie

Kwint heeft een motie ingediend die een alternatieve dekking beoogt voor “zolang de kinderbijslag niet wordt geïndexeerd”.

Het salaris van Kamerleden en bewindspersonen mag ook niet worden geïndexeerd in 2022, 2023 en deels niet over 2024.

Rutte IV zoekt dekking

Een kabinet dat medeverantwoordelijk is voor rammelende, rommelende en soms falende uitvoeringsinstanties, zoekt dekking achter beloftes de fouten te compenseren. Bij de toeslagenaffaire lijkt dat volgens de Ombudsman en de de Raad van State vooralsnog nergens naar.

Het wetsvoorstel de kwaliteit van uitvoeringsorganisaties te verbeteren over de ruggen van hun ‘klanten’ past daar wel bij.