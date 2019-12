De boeren internationaal

ACHTERGROND - Protesterende boeren zijn in Nederland eerder regel dan uitzondering. Maar ook wereldwijd gaat er geen jaar voorbij of boeren protesteren, al dan niet met tractors, omdat ze om uiteenlopende redenen hun bedrijfsvoering bedreigd zien.

Dat gaat er in 2020 niet beter op worden, als de trendwatchers van de Rabobank gelijk krijgen: Miljoenen boeren in de wereld zullen in 2020 verarmen, vanwege aanhoudende geopolitieke risico’s en intense prijsdruk. Meer specifiek: de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest en de lage prijzen voor koffiebonen en suiker gevolg van overproductie).

Om indruk te krijgen wat er elders in de wereld in 2019 op agrarisch gebied speelde een greep uit het nieuws over protesterende boeren.

14 januari 2019: Kenia – Koffieboeren protesteren bij de Ndaroini fabriek in Nyeri County tegen het management van de coöperatieve Gikanda Coffee Society. De boeren kunnen een deal sluiten met een Nederlandse koffiehandelaar (Trabocca BV) en zo een betere prijs krijgen, de Gikanda Coffee Society ligt dwars.

Uit een bericht van februari 2091 blijkt dat de Nederlandse firma uiteindelijk een overeenkomst heeft kunnen sluiten en al een voorschot heeft betaald.

Alle koffieboeren over heel wereld hebben last van een al jaren durende koffiecrisis, hoofdzakelijk veroorzaakt door Braziliaanse overproductie waardoor op de wereldmarkt de prijs die de telers krijgen alsmaar daalde. In juli zette de BBC de koffiecrisis in het perspectief van de westers Latte-drinker.

2 mei 2019: Gujarat (India) – Na protesten van lokale boeren en politici trok PepsiCo Inc een rechtszaak terug tegen negen boeren die een aardappel teelden waar PepsiCo Inc het patent op heeft voor exclusief gebruik voor de productie van Lay’s chips. De protesten hielpen, want de multinational zag van de rechtszaak af.

24 juni 2019: Namkham (Myanmar) – Boeren die bijeen wilde komen om over het grondbeleid te discussiëren, protesteerden tegen de weigering van het lokale agrarische departement ze toe te laten in de hal van het gebouw. In eerste instantie had de groep toestemming, maar die werd ingetrokken omdat het departement het niet eens is met de wensen van de boeren.

17 juli 2019: Mexico – door heel Mexico blokkeerden boeren o.a. snelwegen en een vliegveld, als protest tegen de bezuinigingen in de agrarische sector. De president reageerde door te zeggen dat de boeren hun energie verspilden want hij zou niet aan de eisen van corrupte vakbonden tegemoet komen.

24 – 26 september 2019: Colombia – Koffieboeren demonstreren bij Starbucks, alweer zijn de lage koffieprijzen de aanleiding.

27 november 2019: In Frankrijk en Ierland blokkeerden boeren in Parijs en Dublin enkele wegen. Hun protesten waren gericht tegen regeringsbeleid en klimaatmaatregelen die hun bestaan zouden bedreigen.

16 december 2019: Oekraïne – boeren en het extreemrechtse National Corps blokkeerden een snelweg als protest tegen landhervormingen, met name de verkoop van agrarisch land aan buitenlanders. Een dag later werd er ook bij het Oekraïense parlement gedemonstreerd tegen de grondverkopen.

21 december 2019: Maharashtra, de rijkste provincie van India, gaat de lonen van boeren verhogen. Het zou dan de eerste provincie zijn die tegemoet komt aan de massale protesten die o.a. in 2018 door heel het land werden gehouden. Ook hier gaat het om hoger loon en betere prijzen voor hun producten.

23 december 2019: Somalië – geen protest, maar een noodoproep. Somalische boeren vragen hun eigen overheid en de internationale gemeenschap dringend om hulp bij de bestrijding van een enorme sprinkhanenplaag, die hun gewassen dreigt te vernietigen.

Dit overzicht is een vervolg op ‘En de boer hij protesteerde voort’ (een overzicht van Nederlandse boerenprotesten). Als kerstvakantiepuzzel: zoek de overeenkomsten, vind de verschillen.