Het is vandaag Wereldvluchtelingendag.

De dag van de veiligheidszoekers.

De dag van de beschermingszoekers.

De dag van de vredezoekers.

De dag van de rustzoekers.

De dag van de hulpzoekers.

De dag waarop we best even een klein half uurtje de tijd kunnen nemen om mythen en feiten over vluchtelingen tot ons te nemen.

Of ga even zitten voor de anderhalf uur durende BBC-documentaire Dead Calm: Killing in the Med?. The Guardian en de NOS (‘Griekse kustwacht gooide migranten geboeid in zee’) schreven er ook over.

Pushbacks zijn sowieso illegaal. Maar de manier waarop in de BBC documentaire wordt verhaald is (poging tot) moord.

Het onderzoek dat de BBC uitvoerde gaat over Griekse pushbacks in de periode 2020 – 2023. Tot in 2023 vonden pusbacks ook in Italië plaats en aan de andere kant van de Middellandse Zee draagt Tunesië een steen bij aan wat Stephanie Pope, migratiedeskundige bij Oxfam, benoemd als “It’s becoming a sort of shadow asylum system.” (bron: DW)

En daar lijkt het sterk op want ook aan de Oost-Europese kant, onder andere in Bulgarije en Polen zijn pushbacks gemeengoed geworden. Vorig jaar kondigde de nieuwe directeur van Frontex het einde van illegale pushbacks aan. We zijn nu halverwege 2024. Het is wachten op de eerste rapportages dat pushbacks inderdaad tot het verleden horen.

Het lijkt er echter op dat de bittere gevolgen van een verhard vluchtelingenbeleid, nog lang niet zijn uitgeroeid. Om dat tij te keren is de Wereldvluchtelingendag nog harder nodig.