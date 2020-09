Kort | COVID 19 = FAKE!!

In de tweede helft van de jaren ‘80 had ik – zoals elke puber – de gewoonte om Ajax!! of Star Wars!! op mijn etui of mijn schooltas te schrijven. Niet dat iedere puber Ajax of Star Wars op zijn schooltas schreef: er waren ook lieden die de voorkeur gaven aan ‘Feyenoord’, ‘Duran Duran’ of ‘The Knight Rider’. Dwaallichten natuurlijk maar dat terzijde. Toen ik vanmorgen een overstap maakte op Leiden Centraal stond er bij de ingang van de trein die ik moest hebben een meneer met een bloedserieuze, beetje boze oogopslag. Hij had een mondkapje op, maar dat was duidelijk niet uit vrije wil. COVID 19 = FAKE!! was er op geschreven. Met dezelfde dikke letters die ik als jongen van een jaar of 11 gebruikte om mijn liefde voor Yoda toe te vertrouwen aan de kaft van mijn Muziek Express-agenda.

En nu hink ik alweer anderhalf uur op twee gedachten: enerzijds vraag ik me af wat die meelijwekkende figuur in de trein er toe bewoog om op deze manier in verzet te komen. Anderzijds denk ik aan mijn eigen puberteit en vraag ik me af of ik tussen mijn elfde en mijn dertiende ook mijn mondkapje had toegetakeld en er Ajax!! op had geschreven. In dat geval was het zeker medio jaren tachtig niet handig geweest om – net als vandaag – naar Den Haag af te rijden.

Het mooie van de meneer die ik vanochtend trof: hij was het er niet mee eens, maar hield zich in ieder geval aan de afspraken. Wat ik dan weer van zo’n prachtige Cor van der Laak-lulligheid vind getuigen dat ik achteraf spijt heb dat ik niet met hem op de foto ben gegaan.