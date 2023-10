Closing Time | Where She Used to Lay

In 1968 bracht documentairemaker Les Blank de film The Blues Accordin’ to Lightnin’ Hopkins uit. Hij zou daarna nooit meer films maken voor het bedrijfsleven.

Blank verwierf bekendheid met zijn films over traditionele Amerikaanse muziek, niet alleen blues en folkmuziek, maar ook ‘Old Time’ uit de Appalachen, Tejano, Polka, Tamboeritza en traditionele Hawaiiaanse muziek.

Daarnaast maakte hij twee documentairefilms over Werner Herzog die inmiddels cultstatus verworven hebben, en documentaires over bizarre onderwerpen als knoflook en vrouwen met een spleetje tussen hun voortanden.