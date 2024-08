Closing Time | Warning

Op de snelweg door Spanje. Mijn oude tweedehandse iPod Touch aan de autoradio met mijn al even oude muziekcollectie erop. De nostalgie. Aan de beurt is het album Morning View van Incubus. Prachtig melodieuze gitaarspelen, prachtige mannenstem, lekkere drum. Het nummer Warning geeft me het idee voor deze Closing Time. ‘She woke in the morning, she knew that her life had passed her by. She called out a warning, don’t ever let life pass you by.’

En even later: ‘I suggest we learn to love ourselves before it’s made illegal.’

Het daarop volgende Echo is eigenlijk nog mooier, mijn favoriet. Of eigenlijk is het erg moeilijk kiezen, het hele album is favoriet.

Morning View is een van de rustigere albums van Incubus. Heb je het liever wat ruiger? Begin dan bij Morning View IIIXX, de nieuwe versie van het album, dit jaar uitgebracht, 23 jaar na het origineel.