Magnetic Eye Records wist in 2015 een aantal bands zover te krijgen om tijdloze nummers uit het werk van Jimmy Hendrix te coveren. Het resultaat is het album Electric Ladyland [Redux].

Volgens Merriam-Webster beschrijft ‘Redux’ zaken die teruggebracht zijn, in overdrachtelijke zin wel te verstaan. Ik laat het aan u over om te beoordelen of All Them Witches er hier in slaagt de geest van Hendrix op te roepen.