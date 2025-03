Closing Time | Tom Traubert’s Blues

Bijna zou ik de muziek hier aankondigen met een citaatje van Lucebert: ‘De zeer oude zingt….”

In de documentaire ‘The Last Ride’ zingt de oude meester ‘Tom Traubert’s Blues’. Niet te verwarren met ‘Waltzing Mathilda’. Beide liedjes gaan over hetzelfde onderwerp: zwervers, daklozen, verstotenen.

Het filmpje hierboven komt in het laatst deel van serie ‘Il fattore umano’ (The Human Factor). In acht afleveringen wordt belicht “hoe mensenrechten worden geschonden door autoritaire regimes, autocratieën of zelfs binnen democratische landen, waar de meest kwetsbaren en minderheden vaak te maken krijgen met onderdrukking”. Aldus Tom Waits op zijn website.

In het achtste deel, ‘Ultima Fermata’ (The Last Ride), komen de Amerikaanse daklozen aan bod, slachtoffers van een systeem zonder vangnetten en gedwongen om in extreem gemarginaliseerde omstandigheden te leven. Met Tom Waits die een gedicht voordraagt een paar nummers zingt. De aflevering is hier te zien.