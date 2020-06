Closing Time | Titiyo

Gister hadden we een hele nieuwe plaat, vandaag een oudje. Zangeres Titiyo zegt je waarschijnlijk niks, maar als je Come Along With Me hoort denk je “oh ja!”. Het is alweer bijna 20 jaar oud en was de doorbraak voor Titiyo, die helaas voor haar van korte duur was, in elk geval in ons land. En eigenlijk ook jammer voor ons, want het is een geweldige zangeres. Nou moet erbij gezegd worden dat ze ook nummers in het Zweeds maakt, en daar zit niemand hier op te wachten natuurlijk. Maar Comin’ Home – een samenwerking met ene Stephen Simmonds – vind ik best goed. Ik zet ‘m er gewoon bij als bonustrack.