Closing Time | The Sun Shines Down On Me

De enige keer dat ik Daniel Johnston (solo) zag optreden, was hij er niet zo best aan toe. Het was vast niet het beste optreden van hem. Hij was veel te dik, hij trilde hevig door medicatiegebruik. En door diezelfde oorzaak had hij ook last van speekselvloed en er ontbrak ook een tand ergens vooraan wat zijn uitspraak nogal beïnvloedde. Zijn teksten las hij van een standaard en zijn joggingbroek had de neiging om af te zakken. Maar wat was ik gefascineerd, wat was ik blij dat ik daar aanwezig mocht zijn.

In 2004 verscheen de dubbel-cd Daniel Johnston Discovered Covered. Op de ene cd staan de originele versies van Daniel Johnston en op de andere cd de covers daarvan door de bandjes en artiesten die hem bewonderen. Een mooie doorsnee van zijn oeuvre. De tekst van The sun shines down on me is knap aandoenlijk.