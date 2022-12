Closing Time | The Oil Song

Als Schoolgirl was ik fan van Steve Forbert. In het kader van de serie Moeder Aarde hier op Sargasso- Closing Time heb ik van hem The Oil Song opgediept.

Steve zingt hier, in 1980, over vier olierampen:

Aangespoeld aan de kust van Delaware in mei 1978 door een ontplofte tanker bij een raffinaderij.

De Argo Merchant die op 15 december 1976 aan de grond liep bij Nantucket

Het olieplatform Ixtoc dat ontplofte in de Golf van Mexico op 3 juli 1979

De Amoco Cadiz die bij Bretagne aan de grond liep op 16 maart 1978

Zoals van alles zijn ook van de grootste olierampen top-10-lijstjes gemaakt. Nou zijn die top-tienen niet allemaal gelijk en de een geeft tonnen op, de andere gallons of barrels of alles door elkaar. (Maar gelukkig is daar good old Wikipedia die ze naast elkaar zet.). Dat hangt misschien samen met de gekozen insteek per lijst: de meeste olie verspild, de grootste milieuschade, de meeste (menselijke) slachtoffers, oorlogsgerelateerd (Olieveld Nowruz), langdurig wanbeheer (Nigerdelta). Maar alles samengevoegd, dan kom je tot een top 15.

De bovenste twee uit de The Oil Song hebben in ieder geval geen enkele top 10 gehaald. Maar hij zou daarna nog een heleboel coupletten hebben kunnen toevoegen.

De ramp met de Exxon Valdez die bij mij in het geheugen is blijven hangen heeft ook de top niet gehaald. De verfilmde ramp met de ontplofte Deepwater Horizon daarentegen scoort overal hoog. Als je de top 10-lijstjes bekijkt, dan was de laatste grote ramp in 2010 en lijkt het of de wereld op de goede weg is. Maar dat is maar schijn, er zijn een heleboel kleinere incidenten en in Nigeria is het ook nog steeds niet opgelost.

Maar Steve Forbert hoor ik nog altijd graag.