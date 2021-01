Closing Time | The Longest Johns

Zelfs mensen die niet op Twitter zitten hebben allicht iets meegekregen van de iconische foto van Bernie Sanders tijdens de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris. Bernie zit vastberaden en goed ingepakt, met door een fan gebreide wanten, in zijn eentje op het podium. Al snel verscheen hij in talloze situaties geshopt. Iemand maakte een website waarmee je Bernie op een willekeurige plek in Google Street View kunt zetten.

Mijn favoriet maakte van Bernie een koortje walsvisvaarders, wat me nieuwsgierig maakte naar het origineel. Dat blijkt van The Longest Johns te zijn, een a capella folkgroep uit Bristol. Het lied zelf is overigens ruim 150 jaar oud en komt uit de Nieuw-Zeelandse walvisvaarderstraditie.