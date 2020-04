"Professor Li Lanjuan and her colleagues from Zhejiang University found within a small pool of patients many mutations not previously reported. These mutations included changes so rare that scientists had never considered they might occur." Met geavanceerde DNA-technieken wist het team bloot te leggen dat de meest agressieve strengen 270 maal de virale lading kunnen genereren dan het zwakte type. Dat zou mede kunnen verklaren waarom het virus op sommige plekken veel dodelijker om zich heen slaat dan elders.