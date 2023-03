Scott Fitzgerald schreef de roman ‘Tender is the Night’. Die titel had Fitzgerald gejat uit het gedicht ‘Ode to the Nightingale’ van John Keats (in het vierde verse: “Already with thee! tender is the night”). Blur (dinsdag 27 juni 2023 in de Ziggo Dome) maakte er muziek van.

Allemaal!

Come on, come on, come on / Get through it

Come on, come on, come on / Love’s the greatest thing

En wanneer krijgen we op de Nederlandse treurbuis nu eens een programma à la Later with Jools Holland?