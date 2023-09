Urban sprawl, de voortkankerende verstedelijking, lijkt in dit lied een metafoor voor een verstikkend bestaan als consumerende werkbij.

Het idee dat steden in de nabije toekomst samen zullen smelten in een eindeloos doolhof aan infrastructuur vormt tevens een terugkerend thema in het werk van science-fictionauteur William Gibson (Neuromancer)