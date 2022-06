Closing Time | Shakespeare Sonnetten

Het is niet ongebruikelijk dat als ik een Closing Time doe, dat ik dan af & toe het internet induik om de tekst van een song te zoeken, en daarna te lezen. Maar het gebeurt niet vaak dat ik gedurende het schrijven, een dichtbundel naast het toetsenbord heb liggen. De bundel die hier nu op tafel ligt heet: William Shakespeare Sonnetten, uitgeverij Van Oorschot, en de omslag is een witte tekst op een zwart omslag (Gerrit Noordzij). Het is een tweetalige uitgave, Engels– Nederlands, Peter Verstegen zorgde voor het juiste metrum en rijm.

Op de achterkant staat: de sonnetten van William Shakespeare worden gerekend tot het beste wat de wereldliteratuur heeft voortgebracht.

De eerste 126 sonnetten (Shakespeare heeft elk sonnet genummerd, een praktisch dichter) zijn gericht aan een jonge edelman van zeldzame schoonheid (…) in de laatste 26 sonnetten richt hij zich tot een mooie donkere vrouw. Met elke seksuele geaardheid kan men bij Shakespeare (1564-1616) terecht, en dat is handig in deze tijd.

Hieronder nog enkele sonnetten uitgevoerd door diverse artiesten.