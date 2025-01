Closing Time | Shake, Rattle & Roll

Nu David Lynch is overleden, duiken er allerlei clipjes over de man in mijn tijdlijn op. Daaronder ook een met Willem Dafoe, die vertelt hoe Lynch hem tot het personage bracht van Bobby Peru in het misdaaddrama Wild at Heart uit 1990.

Lynch vond het belangrijk dat Peru tanden als stopjes had en stuurde Dafoe naar de tandarts om een prothese op te laten meten. Met de prothese in vond Dafoe al gauw een wellustig karakter. “Ik ging ineens anders praten, maar ook anders zitten. Gewoon door de stand van mijn mond,” aldus Dafoe.

In dit clipje maakt Peru de dubbelzinnige opmerking “One eyed jack has a yearning to go a-peeping in a sea food store…” Hoe kom je op zoiets, vroeg ik me af.

Dat blijkt dus uit het liedje ‘Shake Rattle and Roll’ te komen. Alleen heet het daar: “I’m like a one-eyed cat peepin’ in a seafood store.” Al klinkt de versie van Big Joe Turner bijna net zo fout.