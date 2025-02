Satan komt uit 1979. Sommigen zullen nu denken, nee, die is toch veel ouder, van voor de schepping van de aarde enzo, maar dat is een andere Satan. Dit is een Britse heavy metal band. En ja, 45 jaar later maken zij nog steeds prima heavy metal. Waarom zou je ook iets anders gaan doen, als je ergens gewoon heel erg goed in bent? Luister maar naar Turn the Tide.