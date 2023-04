Closing Time | Ryuichi Sakamoto

Ik kende Ryuichi Sakamoto eigenlijk vooral als ambient-artiest (hij werkte onder meer samen met Alva Noto en Fennesz), maar nu ik zijn in memoriam lees – hij overleed deze week op 71-jarige leeftijd aan kanker – begrijp ik dat hij van veel meer markten thuis was, en die markten mee hielp definiëren. Dus draaien we vanavond het nummer ‘Riot in Lagos’ van zijn eerste solo-album B-2 Unit uit 1980 als eerbetoon, en wel om deze reden:

“It remains an astonishingly timeless and effervescent piece of electronica: if you didn’t know it and were told it was released last month, rather than 42 years ago, you’d believe it. Abstract but funky, it cast a considerable shadow over dance music: it was big club hit on release, helped shape the sound of electro and turned the head of hip-hop producers including Kurtis Mantronik. Drum n’ bass producers Foul Play sampled it, and you can hear its influence in the music of 90s electronic luminaries Aphex Twin and Autechre.”