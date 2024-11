Closing Time | Raise The Red Flag

Shockrocker Marilyn Manson riep altijd al controverse op, maar na de HBO-documentaire Phoenix Rising uit 2022 staat z’n reputatie er helemaal belabberd voor. Actrice Evan Rachel Wood en een schare exen beschuldigen Manson ervan een manipulatieve, gewelddadige vrouwenmisbruiker te zijn.

Manson begon een rechtzaak tegen Wood en haar toenmalige vriendin Ilma Gore wegens smaad, maar moest hen van de rechter honderdduizenden dollars aan advocaatkosten betalen.

Kennelijk is de artiest het er nog altijd niet mee eens, want op zijn komende album bijt hij flink van zich af.

I don’t give a fuck if you say you’re sorry

I won’t accept your surrender

It’s time to beat up the bullies

And wash the bullseye off my back

My red flag is your white one soaked in blood