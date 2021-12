Closing Time | Radiohead

“Radiohead is The Beatles van de Snob 2000”, constateerden de snobs in 2012, toen ze met de alternatieve tegenhanger van de Top 2000 begonnen. De band is hofleverancier, hoewel ze pas in de vijfde editie op plek 1 stonden (met ‘Exit Music’). En dat zijn dan natuurlijk niet de bekende populaire liedjes maar de b-sides, het latere werk – de moeilijkere nummers, zegt de snob. Op Sargasso kozen onze lezers in 2008 Radiohead trouwens ook het vaakst voor de lijst meest inspirerende muziek.

Dit jaar vinden we Radiohead maar liefst 20 keer in de Snob 2000 (hoogste notering ‘Pyramid Song’ op 10), tegenover 7 keer in de Top 2000 (hoogste notering ‘Creep’ op 66). The Beatles komen in de Top 2000 inderdaad een stuk vaker voor dan Radiohead – respectievelijk 31 keer (hoogste notering ‘Let It Be’ op 59) en 11 keer (hoogste notering ‘Abbey Road Medley’ op 26) – maar niet The Beatles maar Queen is dit jaar hofleverancier van de Top 2000 (35 nummers, versus 9 keer in de Snob 2000).

Het nummer ‘Idioteque’ van het album Kid A – volgens sommigen het album dat het moment markeert waarop de ware fans snobs werden – staat in de Snob 2000 op plek 383.

De Snob 2000 is net als de Top 2000 tot 31 december dagelijks te luisteren: van 7 tot 19 uur via Pinguin Radio (op de laatste dag tot middernacht).