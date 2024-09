Closing Time | POPS

Omari Hargrove is een rapper uit Georgia die geheel in de ban lijkt van esoterische en afrocentrische flauwekul. Zo bezingt hij hier het lot van sekteleider Dwight York, die in 2004 tot 135 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens criminele samenzwering en kindermisbruik.

Dr. Malachi Z. York stichtte in de jaren ’60, ’70 en ’80 diverse afronationalistische ordes en genootschappen, waaronder de Nuwaubian Nation. Vanaf 1993 liet hij een tempelcomplex bouwen in Georgia, genaamd Tama-Re.

York propageerde een allegaartje van afrosupremacistische ideeën, pseudo-Egyptologie, New Age, UFO-theologie, samenzweringstheorieën. Op zeker moment begon hij te beweren dat hij een buitenaardse leraar was, die was geïncarneerd in het lichaam van York.

En hij heeft blijkbaar nog steeds volgelingen. Sommigen kunnen nog overtuigend rappen ook.