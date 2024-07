Closing Time | Papillon

‘Papillon’ verwijst natuurlijk naar die beroemde film over een ontsnapping uit een Franse gevangeniskolonie. Ik had eigenlijk gedacht dat het boek waarop de film gebaseerd is veel ouder zou zijn, maar dat stamt uit 1969.

Henri Charrière was een Franse crimineel die – naar eigen zeggen onschuldig – veroordeeld werd voor moord, en in 1934 naar een strafkolonie in Frans Guyana werd gedeporteerd. Hij hoorde daar allerlei verhalen over gewaagde ontsnappingspogingen, die hij in zijn autobiografie ‘Papillon’ als de zijne voorstelt.

Het boek werd een wereldwijd succes, met 13 miljoen verkochte exemplaren. Het werd ook meermaals verfilmd. Eerst in 1973 met Steve McQueen en Dustin Hoffman in de hoofdrollen. En in 2017 nog eens met Charlie Hunnam en Rami Malek.