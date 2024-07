Closing Time | Oud Zeer

Deze wereld heeft meer vrolijkheid nodig. Maar de wereld is niet eerlijk, dus krijgen jullie Oud Zeer in plaats daarvan. En dat is helemaal niet erg, want Oud Zeer kan ook heel mooi zijn! Luister maar. Ik kan hier verder niet zoveel over vertellen, aangezien ik ze getipt kreeg maar zelf verder niet ken. Het gaat om een (relatief nieuwe?) Nederlandse band, die hun thuisbasis hebben in dB’s in Utrecht. Waar je, geheel terzijde, heel prima kan eten voor een schappelijke prijs. De muziek van Oud Zeer is afwisselend ingetogen en agressief. Ik zit niet zo in de namen van de hokjes waar metal tegenwoordig in wordt gestopt, maar als ik zou moeten gokken zou dit ergens onder post metal of iets dergelijks vallen – maar fuck hokjes, het klinkt lekker dus wat boeit het.