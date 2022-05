Closing Time | Oh, Anita Wo Bist Du?

Een zomerliefde, eentje die voorbij is, als ik het goed begrijp. De ijsjes zijn gesmolten inmiddels. En hij was Nederlands en zij Duits, en ze heette Anita. Maar nu is het voorbij. En het had een film kunnen zijn, een film van één dag. Popmuziek uit de stad Groningen uit 1979.

Het nummer Oh Anita wo bist Du, Nurse, heette de band, staat op de elpee Northern Lights: bands uit het Noorden, dat wil zegen: Groningen, Frieland en en Drente. Ik geloof niet dat een van die bands die daarop staan, ooit echt doorgebroken is.