De onderwerpen aan de dinertafel van de familie Gentry schijnen nogal grimmig toe. Moeder vertelt onderkoeld over Billie Joe die van de brug af is gesprongen en vader merkt op dat die meid nooit enig verstand in d’r donder had.

De hele familie lijkt zich weinig aan te trekken van het tragische vooral. Voor Gentry is de onverschilligheid van het gezin “een studie in onbewuste wreedheid.”