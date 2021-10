Closing Time | Nice (1978)

Even terug in de tijd, een dikke veertig terug. Toen was er een stel meiden in Zurich, Zwitserland dat een band vormde: Kleenex. Een beetje strak, een beetje punk, want zo noemde men dat in die tijd. Het dat was niet altijd pogo, boos geschreeuw, leren jack en hanenkam. De song ‘Nice’, gezongen in het Duits, komt uit 1978. De band heette daarna LiLiPUT omdat het cosmetica bedrijf Kimbeley-Clark bezwaar maakte, begrijpelijk, zij produceerden papieren zakdoekjes met die naam.

En nu heeft de New Yorkse band Habibi (ook enkel bestaand uit jonge vrouwen) de song gecoverd. Maar in welke taal, daar kom ik niet helemaal uit. Iemand?