Closing Time | Nederwiet

Wat hadden ze het naar hun zin op het podium, wat ging alles gemakkelijk en wat hadden ze een lol met elkaar, dat vriendenclubje. Ska, reggae met een klassiek orkest erbij, duizenden fans, in, volgens de naar Johnny van Doorns gedicht verwijzende, voor de gelegenheid getooid als een late Che Guevara, Joost Belinfante, mega-magistrale omstandigheden. Doe Maar met Henny Vrienten, heen en weer huppelend op het podium, op bas. Normaal deed Henny Vrienten de zang bij Doe Maar, maar nu was hij even niet gebonden aan een microfoon en kon hij tijden het bassen naar zijn mede Doe Maars dansen.

Het nummer Nederwiet, kan gezien worden als een gezongen handleiding om Cannabis Sativa Hollandica, oftewel nederwiet te kweken. Haast een spoken word. Nederwiet was afkomstig van de elpee Skunk, uit 1981. (Skunk was een marihuana-variëteit die in Nederland wordt gekweekt). Doe Maar was niet echt een brave Boyband met een paar knappe (Ernst Jansz en Hennie Vrienten), jongens, het waren niet alleen de looks, maar ze hadden muzikaal wel wat meer te melden.

Hennie Vrienten had mode-academie gedaan, en had ideeën hoe de band eruit moest zien, op de hoezen, op het podium. Hij had ideeën over hoe de kleding eruit moest zien, en de kapsels en de kleuren.

Doe Maar werd erg populair in de jaren tachtig, maar werd tegelijk niet erg gewaardeerd door de serieuze poppers. Oor vond Doe Maar iets voor tieners, bakvissen.

De band stopte op haar hoogtepunt, Doe Maar werd een beklemmend concept. Hennie Vrienten is daarna nooit meer gestopt met liedjes schrijven, optreden en muziek maken. Tot vandaag dan.