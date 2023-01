Closing Time | Monument

Monument is een liedje van de Kewi’s uit 1983. De Kewi’s waren Kees Maas en Willem Wisselink, (KeWi) en het internet laat niet zo veel los over dit aantrekkelijke orgel- en synth-popliedje met bijzondere tekst, en geestig ook nog. En hier is nog meer Kewi’s

Ik heb nog nooit een monument gemaakt

Ik heb dat alleen bedacht voor jou

Met veertig zuilen en een oprijlaan

En in het midden een fontein

Mooi, mooi monument

Meisjelief, ik bouw een monument voor jou, o ja

Een monument der liefde

Ik ben er pas mee begonnen, ja

Kijk niet op als het nog even duurt

Het is niet leuk als je me nu verlaat

Nee, een verstandig meisje doet dat niet

Dit monument dat is voor jou

Mooi mooi monument

Mooi mooi monument

Mooi mooi monument