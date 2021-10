Closing Time | Leegstand is misdaad

Nog vier dagen en dan is het Woonopstand. Tot dan is onze dagsluiter een fijn stukje woongerelateerde protestmuziek. Na Hang Youth en Sophie Straat vandaag ‘Leegstand is misdaad” van de punkband Blafkat. Afkomstig van hun album ‘Lubbers crisiskabinet’, dus ten tijde van het CDA-VVD kabinet Lubbers I.

De band zou van 1982 tot 1984 bestaan hebben, maar in de jij-buis archieven troffen we ze nog aan bij een optreden op 3 juni 2016 in café Pitcher in Haarlem (dat vier maanden later de deuren sloot).

Leegstand is ook vandaag nog steeds aan de orde. In 2020 bleek de leegstand aan bedrijfsruimte, net als een jaar daarvoor, weer was toegenomen. Vooral door een toename van het aantal nog te verhuren distributiecentra.

Opvallend: ondanks de coronacrisis was er wel minder leegstand aan winkelpanden (bron NVM: Stand van zaken Commercieel vastgoed 2021). Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht echter dat winkelleegstand de komende jaren zal toenemen.

De hoeveelheid leegstaande woningen viel mee. Het percentage leegstaande woningen was het grootst bij huurwoningen die niet in eigendom zijn van woningcorporaties, meldde het CBS.

Een deel van het leegstandprobleem wordt, net als in de jaren van Blafkat en Lubbers, veroorzaakt door speculanten. Gemeenten wachten beleid van een nieuw kabinet niet af, maar pakken vastgoedspeculanten zelf wel aan.

Almelo stelt een anti-speculatiebeding in. Kopers van nieuwe huizen moeten er zelf in gaan wonen. “Vlak voor het zomerreces partijen hebben bijna alle partijen, op de PVV na, voor een motie die oproept tot deze maatregel gestemd”.

In Lelystad is op initiatief van de PvdA een zelfde maatregel in voorbereiding. In Dronten stemde de gemeenteraad unaniem voor het voorstel van de ChristenUnie en wordt ook daar een anti-speculatiebeding een feit. Hetzelfde in Beuningen, hier op voorstel van D66.

In Alphen was alleen de VVD tegen het voorstel van de plaatselijke ChristenUnie. In Dordrecht dacht de VVD wat listiger een oplossing voor de woningnood in te brengen. De Dordtse VVD combineert bescherming tegen woningspeculanten met de VVD-mantra (sinds 2015) dat “asielzoekers en andere vluchtelingen” voordringen op de woningmarkt.

Overigens: oplettende lezers zullen misschien dat er gisteren geen Closing Time is verschenen. Dat was een fout (excuus!) die we vanavond hebben hersteld: Zie dus ook Rubberen Robbie, en ja de techniek staat voor niks, ook in WordPress kan je antidateren.