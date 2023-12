Closing Time | Krampus

Even heb ik nog overwogen er vanavond een Sinterklaasliedje in te mikken, maar dan kom je toch al gauw uit bij kinderprogramma’s of de bekende gouwe ouwe van Het Goede Doel.

Vandaar de blik naar onze oosterburen. Van Beieren en Oostenrijk tot Noord-Italië en Roemenië kent men Zwarte Piet nog in de oorspronkelijke versie als een gehoornde duivelsfiguur, de Krampus. Die komt om de stoute kinderen te straffen.

De traditie rond Krampus zou zijn ontstaan in het Alpengebied, en de festiviteiten gaan volgens Wikipedia terug tot de 6e-7e eeuw, waarbij heidense elementen zijn opgenomen in een gekerstende folklore. Inmiddels groeit de populariteit van Krampus, zelfs tot in de VS. Tussen 2013 en 2017 verschenen er een aantal horrorfilms met de Krampusfiguur (vooral low-budget).

En ‘Feuerschwanz’ zullen we maar niet vertalen. Komisch is het wel.